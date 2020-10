La prestigieuse maison au bord du lac dont vous avez toujours rêvé est à vendre

Avec son emplacement privilégié en bordure du lac Beauport, à Québec, cette propriété au look contemporain offre un cadre idyllique. Construite en 2012 sur un domaine de 51 617 pieds carrés, cette résidence de prestige est à vendre pour 2 895 000$ par Pierre-Olivier Vear de chez RE/MAX 1er CHOIX.

Grâce à ses deux étages avec rez-de-jardin, son garage double attaché et son garage triple détaché (tous deux isolés et chauffés avec un plancher radiant) ainsi que sa remise à bateau, vous aurez tout l’espace nécessaire pour ranger multiples véhicules et embarcations nautiques.

Véritable havre de paix

Située au 7 chemin du Versant-Nord, cette propriété cossue offre le meilleur de la ville avec toutes les commodités à proximité. Elle propose aussi une incursion en nature avec un immense terrain intime bordé d’arbres matures et une façade sur le lac qui donne une vue du lac à couper le souffle.

Vous vous sentirez en vacances toute l’année durant grâce à l’immense galerie parfaite pour relaxer, à la cuisine d’été notamment équipée d’un barbecue intégré et de comptoirs en granit, au spa, au foyer au gaz extérieur et au quai d’où contempler le lac.

Clé en main

En pénétrant dans cette somptueuse propriété au goût du jour, vous serez tout de suite charmés par l’espace aéré, la finition soignée, les matériaux de qualité comme les portes pleines en bois massif ainsi que par la grande fenestration. Ses 6600 pieds carrés permettront sans conteste à tous les membres de votre famille de trouver un espace bien à eux dans cette construction qui a tout d’un véritable bijou.

Les plafonds de type cathédrale ainsi que les nombreux murs en cèdre rouge de l’Ouest donnent de la prestance à la propriété. Il en va de même pour le foyer au bois écologique et le poêle au gaz européen qui ajoutent beaucoup de cachet.

Au rez-de-jardin, vous profiterez d’une salle de cinéma maison, d’une salle d’exercice, d’une salle familiale et d’un magnifique coin-bar avec évier pour recevoir famille et amis. Un hall d’entrée secondaire fort pratique est relié au garage détaché par un tunnel sous-terrain et est agrémenté d’un majestueux cellier vitré pour y ranger les grands crus.

La cuisine au goût du jour impressionne avec ses armoires en merisier et ses comptoirs de marbre. Dessinée par une professionnelle, tout y a été pensé pour vous permettre de cuisiner dans un espace aussi agréable que fonctionnel. Tous les électroménagers haut de gamme un réfrigérateur Sub-Zero sont d’ailleurs inclus.

La propriété possède toutes les petites touches qui rendent la vie plus confortable et charmante, dont un système d’alarme avec caméras, un système de son central, plusieurs meubles encastrés et un système d’aspirateur central.

À l’étage, vous trouverez trois grandes chambres, deux salles de bains et une chambre principale avec un coin bureau et une pièce-penderie (walk-in) qui recréent l’ambiance des plus belles suites hôtelières.

Impossible de ne pas tomber sous le charme de cette demeure! Curieux? Voyez par vous-mêmes en visionnant cette vidéo de visite virtuelle.

La vente de la propriété est faite sous les bons soins de Pierre-Olivier Vear, courtier professionnel RE/MAX. Pour plus de détails, visitez le equipepovear.com.