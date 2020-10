La téléréalité rattrapée par la réalité...

Après avoir nargué le coronavirus pendant des mois, il n’est pas étonnant que Donald Trump soit rattrapé par la réalité.

On ne peut que souhaiter que Trump, son épouse et leurs proches s’en tirent bien, mais étant donné l’âge et la condition physique du président, on peut redouter le pire.

L’événement vient aussi chambouler une campagne électorale déjà passablement chaotique.

Un pari très risqué

La stratégie de Donald Trump consistait à faire oublier le monumental échec de son administration à contenir la pandémie, entre autres en méprisant les règles sanitaires et en se moquant des précautions prises par Joe Biden.

Dans le scénario de téléréalité qui devait mener Trump à la victoire, l’illusion d’invulnérabilité qu’il projetait devait faire oublier le drame de plus de 205 000 morts et de millions d’infections.

Le décès de l’ancien candidat à l’investiture républicaine Herman Caine à la suite du rallye de Tulsa en juin aurait dû sonner l’alarme, mais Trump tenait mordicus aux grands rassemblements.

La réalité l’a rattrapé. Au rythme où les infections se multiplient parmi ses proches collaborateurs et ses alliés politiques, d’autres décès paraissent inévitables.

Des effets incalculables

Est-ce que ça affectera l’issue de l’élection ? Probablement pas. Ce n’est pas le premier rebondissement de cette campagne et aucun n’a encore eu un impact mesurable sur les intentions de vote.

La campagne de Trump compte peut-être sur la sympathie qu’on éprouvera pour lui ou sur le fait qu’on oubliera momentanément les allégations de fraudes fiscales ou d’abus sexuels contre lui. Pour une campagne qui tenait absolument à faire oublier la pandémie, cependant, ça tombe plutôt mal.

Ses opposants verront dans cet épisode un symbole de son irresponsabilité face à la pandémie. Comment faire confiance à Trump pour protéger le pays, pensera-t-on, s’il n’a pas su se protéger lui-même ?

Donald Trump se dirige encore vers une défaite électorale et peut-être bien pire. Celui qui menait sa carrière politique comme un show de téléréalité a été rattrapé par la réalité.