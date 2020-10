«L’avant-match des foodies»: Martin Juneau s’amuse avec les codes culinaires

Quand on pense à la bouffe associée aux grands sports professionnels, ce n’est pas l’image d’une salade verte ni celle d’un vaste plateau de légumes qui viennent immédiatement en tête.

Toutefois, pour le chef Martin Juneau qui anime le rendez-vous culinaire L’avant-match des foodies sur Zeste, en compagnie de Patrick Marsolais, manger en regardant des matchs à la maison ne signifie pas pour autant s’empiffrer de malbouffe.

PHOTO AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

La preuve, il concocte avec joie des crevettes asado, un macaroni gratiné au fromage et une salade de chou, entre autres.

«En théorie, tout peut être santé, dit-il. Il y a moyen de s’amuser avec les codes. Il y a moyen de s’assumer aussi. Ce que j’aime promouvoir, c’est le plaisir avant tout. Après ça, tant mieux si les gens peuvent bien s’alimenter et avoir du plaisir à cuisiner.»

Le chef n’en assume par contre pas moins ses créations osées comme ses burgers «ultra-décadents» où les beignes natures remplacent le traditionnel pain, ses pralines au bacon ou encore son sandwich au «baloney» revisité.

Non à la malbouffe

Bien qu’il soit souvent question du sport américain dans les chaumières, on peut obtenir bien plus que des calories vides en s’inspirant de différentes grandes villes des États-Unis. C’est ce que prouve chaque semaine Martin Juneau.

Photo AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

«Quand on creuse un peu plus que la malbouffe, on se rend compte que chacune des villes peut avoir des influences ou des trucs qui ne sont pas liés à l’alimentation, explique-t-il. À Detroit, il y a la tradition de lancer des pieuvres sur la glace en séries éliminatoires [de hockey]. Les gens ne vont pas plus manger de pieuvres et elles ne viennent clairement pas du lac Michigan, mais cette tradition a donné lieu à l’idée de cuisiner et démocratiser la pieuvre. Oublions que c’est hyper complexe; c’est juste bon et voici comment on fait.»

«À Pittsburgh, il y a une grande communauté amish. Je me suis dit “on va aller fouiller là-dedans et voir s’il n’y aurait pas des classiques vraiment intéressants...”» Ainsi, Martin Juneau a concocté un menu dans lequel on retrouve du poulet frit sur crêpe de patates et des «church spread cookies».

Savourer le football

Même lorsqu’il est question de football, la mecque du dimanche et des incontournables, il y a moyen de pimenter les classiques.

«Encore une fois, on a tendance à y aller vers des nachos... Mais peut-être y aller avec des ingrédients plus frais au lieu d’une grosse salsa industrielle, suggère le chef. Rajouter de la coriandre, des piments frais, ça va ajouter un petit oumpf intéressant pour les convives.»

Cette approche peut aussi très bien être appliquée aux indélogeables ailes poulet qui obtiennent alors une saveur Général Tao ou autre.

«Il y a moyen de jouer avec la sauce, parce qu’il y a des cultures de barbecue partout dans le monde, pas juste aux États-Unis. Si on prend les ailes de poulet et on les applique à la cuisine asiatique, il y a moyen de faire des ailes coréennes à base de kichi.»

L’émission L’avant-match des foodies est diffusée le mercredi à 21 h, sur Zeste.

Martin Juneau: le fort attrait des légumes

Comme les gens invités devant les caméras de son émission «L’avant-match des foodies», diffusée à Zeste, Martin Juneau aime être entouré de curieux. Et cette curiosité, il l’a toujours dans sa cuisine, que ce soit à la télé ou dans son restaurant, le Pastaga, situé à Montréal.

Voilà pourquoi il poursuit activement son exploration culinaire. Sa motivation supplémentaire? Exploiter pleinement les légumes.

«Les viandes et les poissons, ce sont les choses les plus faciles à cuisiner parce qu’il y a quand même un nombre limité d’animaux et de parties, confie-t-il. Une fois que tu as fait de l’épaule de boeuf, de porc ou d’agneau, c’est quand même de l’épaule. Si j’ai fait saisir du filet, c’est seulement le format qui va changer. Ce sont toutes des viandes maigres, que je vais devoir saisir et non braiser. Pour moi, c’est un peu redondant. Ce que j’aime, c’est découvrir de nouvelles façons de travailler des légumes. C’est ce qui me branche.»

La différence barbecue

Parmi les outils de prédilection du chef durant son émission et sa vie de tous les jours, on retrouve les grilles du barbecue. Il n’hésite d’ailleurs pas à s’en servir à toutes les sauces. D’être passé à la cuisson sur charbon après plusieurs années au propane a fait, assure-t-il «toute la différence».

Pour profiter pleinement des moments bouffe avec quelques-uns ou plusieurs convives, Martin Juneau s’assure de pouvoir passer beaucoup de temps avec eux. De plus, il prône le partage des repas.

«Quand j’invite des gens, mon but est de faire que tout soit prêt quand les gens arrivent. Avant même de penser à la quantité et au nombre de services, peut-être que je vais y aller pour des trucs à partager, hyper gourmands, où les gens se servent. Des fois, il y a des gens gênés de manger tel ou tel truc, il n’y a pas de malaise avec de grosses portions, comme un petit buffet.»