Le choc de la retraite

Mon frère et moi, on souhaiterait aider notre mère qui se retrouve dans une situation difficile, et on ne sait pas comment s’y prendre. C’est pourquoi on fait appel à vous. Nos parents sont ensemble depuis 50 ans et ils ont toujours eu d’ardentes discussions quand venait le temps de décider de choses importantes nous concernant mon frère et moi, ou concernant la vie de la famille. On est donc habitués à les voir se disputer, en sachant que le calme allait revenir ensuite. Mais ce qui se passe présentement nous stupéfie tous les deux.

Notre père a un caractère fort et notre mère est une « discuteuse » de premier ordre. Rien n’est simple avec elle, et il faut s’accrocher quand on veut la convaincre de quelque chose. Vous voyez d’ici les flammèches que ça pouvait créer à l’occasion. Mais comme ils ont toujours su en arriver à des compromis, on était habitués à leurs joutes verbales.

Notre mère a pris sa retraite de l’enseignement à 65 ans et elle en a 68. Notre père lui, qui en a 70, vient de prendre la sienne en janvier, de façon un peu forcée par sa boîte. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés face à face dans leur maison en dehors de la ville, là où ils ont choisi de finir leurs jours. Et le confinement qui les a privés de compagnie pendant plusieurs mois a certainement ajouté une couche au problème qui les touche.

Notre mère m’avait glissé à quelques reprises pendant cette période que l’attitude de notre père à son endroit manquait de chaleur et qu’ils se disputaient souvent. Mais elle n’en avait pas parlé à mon frère. Comme on s’est vus tous ensemble au cours des trois derniers mois, on a pu remarquer, mon frère et moi, que ça n’allait pas du tout entre eux.

Notre mère picosse toujours autant notre père, mais lui il est devenu comme un zombie. On dirait qu’il s’est mis des bouchons dans les oreilles pour ne pas l’entendre. Le pire, c’est qu’il ne réagit même plus quand elle tente de jeter un pavé dans sa marre. Il reste de marbre et la laisse parler toute seule.

Ma mère pense qu’il est en dépression suite à l’abandon total de toute vie professionnelle, mais nous, on se demande plutôt où est passée la nature batailleuse de notre père. On soupçonne qu’il est atteint d’une maladie quelconque, mais comme il n’est pas question qu’il consulte quelque médecin que ce soit, on le connaît, comment obtenir le fin mot de l’histoire ? Surtout que notre mère ne veut surtout pas s’aventurer sur ce chemin-là, en même temps elle sollicite mon aide. Quoi faire ?

Enfants inquiets

Vous me demandez ni plus ni moins que de trouver la solution à la quadrature du cercle. Malheureusement, je ne le peux pas. Vos parents ont une dynamique interne qui leur appartient. Une dynamique qu’ils connaissent et avec laquelle ils ont toujours été capables de composer. Il leur revient donc de trouver des avenues de solutions ensemble. Mais comme il arrive souvent quand l’une des données principales d’un mécanisme se modifie, l’autre ne peut pas s’ajuster, parce qu’elle ne reconnaît plus les codes. Elle doit donc avec le concours de son mari aller débusquer ces nouveaux codes dont lui seul a le secret.

Il revient à vos parents de fouiller ensemble pour trouver ce nouveau mode d’emploi qui ramènera l’harmonie dans leur couple. Ils doivent d’abord chercher ce qui ne va plus, avant d’espérer aller vers un ailleurs meilleur. Et c’est à ce travail que votre mère doit s’atteler, puisque c’est elle qui semble avoir pris conscience de la rupture qui s’est opérée. Et son seul moyen de le faire est de se tourner vers son mari, puisque c’est avec lui qu’elle trouvera une solution à ce cul-de-sac. Je vous souhaite que leur envie d’ouverture l’un envers l’autre soit totale.