Le président s’est brûlé à force de jouer avec le feu

Quelles seront les conséquences du diagnostic de COVID-19 du président américain ? Tout dépend en bonne partie de la façon dont Donald Trump s’en sortira, s’il s’en sort, nous répondent les experts du Journal, à qui nous avons donné la parole aujourd’hui pour tenter de nous éclairer un peu plus sur ce énième rebondissement, dans cette élection qui a de plus en plus des allures de grand cirque.

Une crise politique ou un argument électoral

Chronique de Richard Latendresse

En près de 15 ans à la Maison-Blanche, j’y ai croisé mon lot de crises, mais aucune comme celle-ci.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Une nouvelle catastrophe frappe sa campagne

Chronique de Normand Lester

Trump a finalement attrapé la COVID-19. On ne connaît pas la gravité de sa contamination. Des rapports médicaux s’il vous plaît !

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

La COVID-19, amie de la démocratie?

Chronique de Loïc Tassé

Après un débat qui a laissé pantois le monde entier, voici que Donald Trump attrape la COVID-19.

Romolo Tavani - stock.adobe.com

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

La téléréalité rattrapée par la réalité...

Chronique de Pierre Martin

Après avoir nargué le coronavirus pendant des mois, il n’est pas étonnant que Donald Trump soit rattrapé par la réalité.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Une pente encore plus raide à remonter

Chronique de Luc Laliberté

Tout ce premier mandat de Donald Trump a été une véritable tourmente. La semaine qui s’achève n’échappe pas à la règle.

AFP

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.