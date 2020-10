Le Québec et l’Ontario ajoutent près de 1800 cas

Le Québec a enregistré son pire bilan quotidien depuis le début de la pandémie, samedi, en déclarant 1107 cas, ce qui a contribué à la poursuite de l’accélération de la pandémie au pays.

À ce jour, la Belle Province recense 77 380 infections, incluant 5867 pertes de vie, soit 10 morts de plus que la veille. Les 1107 cas de samedi permettent de battre le record de 1104 cas remontant au 15 avril dernier. Les hospitalisations ont augmenté de 24 pour atteindre 326, dont 60 aux soins intensifs (+11).

L’Ontario a de son côté signalé 653 malades supplémentaires, mais surtout 41 morts de plus. Parmi ceux-ci, 37 décès remontent aux mois précédents et viennent corriger des erreurs dans la saisie de données.

Les deux provinces testent plus que toutes les autres, elles qui sont les plus populeuses du pays. Le Québec a réalisé 28 778 prélèvements le 1er octobre, pour un total de 2,42 millions. L’Ontario a mené 46 254 tests le 2 octobre, pour un total de plus de quatre millions.

En début d’après-midi, samedi, le Canada comptait 164 419 cas de la maladie à coronavirus, dont 9460 morts, en route pour la marque psychologique des 10 000 fatalités.

Croissance soutenue des infections

Les autorités de la santé publique sont de plus en plus préoccupées par la deuxième vague de la COVID-19.

«Ce qui nous inquiète, c'est que nous n'avons pas encore vu toute la portée de ces cas graves», a dit l’administratrice en chef de la santé publique au Canada, la Dre Theresa Tam.

«Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la croissance de l'épidémie continue de s'accélérer et de s'étendre, ce qui accroît le nombre de régions sanitaires où l'incidence de COVID-19 est élevée», a-t-elle ajouté.

«Chaque journée de croissance accélérée de l'épidémie diminue le temps dont nous disposons pour intervenir en vue de prévenir une vaste résurgence de la maladie, a indiqué également la Dre Tam. Les activités de dépistage et de recherche des contacts de la santé publique demeurent essentielles, mais il est évident que si nous ne faisons pas tous et toutes des choix difficiles maintenant pour réduire le nombre de nos contacts en personne et appliquer l'ensemble des mesures de protection personnelle en tout temps, nous ne pourrons pas empêcher une vaste résurgence.»

La situation au Canada

Québec: 77 380 cas (5867 décès)

Ontario: 53 633 cas (2968 décès)

Alberta: 18 357 cas (272 décès)

Colombie-Britannique: 9381 cas (238 décès)

Manitoba: 2072 cas (21 décès)

Saskatchewan: 1940 cas (24 décès)

Nouvelle-Écosse: 1089 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 275 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 200 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 59 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 164 419 cas (9460 décès)