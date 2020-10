Les 30 ans de Sauvez mon âme

En 1990, alors qu’il n’avait que 24 ans, Luc De Larochellière lançait l’album le plus marquant de sa carrière : Sauvez mon âme. Porté par les pièces Si fragile, Cash City, Sauvez mon âme, Six pieds sur terre et Ma génération, l’album allait connaître un succès des deux côtés de l’océan. À l’occasion de la réédition de l’album pour son 30e anniversaire, Le Journal s’est entretenu avec le chanteur.

Deux ans après avoir fêté le 30e anniversaire d’Amère America, Luc De Larochellière remet ça avec Sauvez mon âme. Pour la première fois au Québec, ce deuxième album de l’auteur-compositeur--- bénéficiera d’une sortie sur vinyle.

« On n’avait pas fait de vinyle pour la première édition à l’époque, indique Luc De Larochellière. Mais il y en avait eu en France... et en Corée ! Haha ! C’est d’ailleurs à partir de la copie coréenne que j’avais à la maison qu’on a pu faire la pochette pour la réédition. »

Photo courtoisie

À la fin des années 1980, Luc De Larochellière était en plein tourbillon du succès de son premier album, Amère America. Pour la tournée de ce disque, aux chansons assez sérieuses, le chanteur s’était dit qu’il devait ajouter quelques titres plus « joyeux » au spectacle.

« C’est là que des chansons comme Sauvez mon âme et Six pieds sur terre sont apparues », dit-il.

Alors au début de la vingtaine, l’auteur-compositeur était dans une période très productive. « Comme jeune adulte, on a beaucoup de choses à dire. Il y a une urgence qui est là, qui nous pousse à composer. Ç’a été le cas pour moi. »

Dans le top 5

Sur le disque, pas moins de cinq chansons se sont retrouvées dans le top 5 des palmarès (Si fragile, Cash City, Sauvez mon âme, Six pieds sur terre, Ma génération). Sans surprise, Luc De Larochellière mentionne être encore bien fier de cet album qui a bien vieilli.

« Elles fonctionnent encore bien aujourd’hui, ces chansons. Même auprès des générations qui n’ont pas connu l’époque de gloire de ce disque-là. Marc [Pérusse] avait fait une très bonne réalisation. Il avait pris une orientation pop assumée. »

Au Québec, Sauvez mon âme s’est écoulé à plus de 150 000 exemplaires. « Et en France, on avait vendu environ 80 000 albums », se souvient Luc. Dans l’Hexagone, le single de Cash City s’était à lui seul écoulé à quelque 200 000 exemplaires, selon le chanteur.

« Ça avait beaucoup joué là-bas. Un jour, je suis allé jouer en Afrique. Le bassiste, qui était africain, m’avait dit qu’au début des années 1990, il jouait dans un band de “top 40” à Dakar [au Sénégal] et que dans leur setlist, il y avait Cash City. »

Sur scène

Comme il l’avait fait en 2018 pour Amère America, Luc De Larochellière prévoit jouer intégralement Sauvez mon âme sur scène. Le concert est programmé pour le 14 novembre, dans le cadre de Coup de cœur francophone. Tout cela, bien sûr, si la santé publique le permet avec la pandémie...

« On est dans une époque un peu incertaine. On se croise tous les doigts pour que les restrictions ne soient pas augmentées. On aimerait même jouer les deux albums [Amère America et Sauvez mon âme] au complet cette soirée-là. »

►L’édition 30e anniversaire de Sauvez mon âme est sur le marché. Au début novembre, Luc De Larochellière lancera aussi le livre Homme de paroles et d’images, avec ses propres textes et dessins. Pour les détails : lucdelarochelliere.com.