Les fonds de travailleurs québécois se débrouillent

Est-ce que ça vaut encore la peine d’investir une partie de ses épargnes dans l’un des trois fonds fiscalisés offerts au Québec, à savoir le Fonds de solidarité de la FTQ, Fondaction de la CSN ou Capital régional et coopératif Desjardins ?

• À lire aussi: Protégez votre argent contre la COVID-19

Comme ces fonds investissent massivement dans les PME québécoises, sont-ils devenus trop risqués en cette période de guerre contre la COVID-19 ?

À vrai dire, le même questionnement devrait s’appliquer à tous les autres véhicules de placement (fonds communs, fonds négociés en Bourse, actions, obligations négociables, etc.) dont la performance est directement tributaire de la santé économique, de la profitabilité des entreprises, des perspectives de croissance, etc.

Réponse : quel que soit le moment où l’on investit dans des placements appelés à fluctuer au gré de l’économie et de l’humeur des marchés financiers, on court des risques. Il faut en être conscient.

Si on n’a aucune tolérance au risque, mieux vaut se contenter d’investir ses épargnes dans des placements ultraconservateurs, point à la ligne.

La mise au point étant faite, il est évident que nos trois fonds fiscalisés font partie des placements à risque relativement élevé.

C’est pourquoi d’ailleurs ils offrent d’alléchants crédits d’impôt, lesquels viennent en quelque sorte amoindrir le niveau de risque.

L’IMPACT DE LA COVID

En cette période de grande inquiétude face à la menace d’une deuxième vague de COVID-19, il est impossible d’en prévoir les conséquences financières sur les entreprises constituant le portefeuille de nos trois fonds québécois.

Et encore moins les conséquences potentielles sur le prochain prix des actions du Fonds de la FTQ, de Fondaction de la CSN et de Capital régional et coopératif Desjardins.

Lors de la première vague de COVID‐19---, les trois fonds ont été obligés de réviser à la baisse le prix de leurs actions respectives.

Mais étonnamment, la baisse de valeur a été somme toute relativement faible par rapport au choc que la pandémie du coronavirus a généré dans l’économie.

Le prix de l’action du Fonds FTQ a reculé de 4,2 % lors du semestre terminé au 31 mai dernier et celui de Fondaction a baissé d’à peine 0,6 %.

Pour vous montrer que les fonds FTQ et CSN n’ont pas été plus amochés par la COVID-19 que les marchés financiers, sachez que l’indice composé S&P/TSX de Toronto a reculé lors des six mêmes mois de 9,3 %, l’indice des petites capitalisations S&P/TSX a baissé pour sa part de 14,4 %, et l’indice des titres québécois Morningstar Québec Banque Nationale a fondu de 19,8 %. Autre comparaison utile : le Fonds Banque Nationale Portefeuille Méritage équilibré a baissé de 4,05 % et le Fonds Desjardins équilibré tactique a chuté de 11,4 % lors des mêmes six mois.

Pour sa part, le prix de l’action de Capital régional et coopératif Desjardins accuse un recul de 5,2 % pour le semestre clos au 30 juin dernier, à comparer à une chute de 7,5 % pour la Bourse de Toronto.

LA RÉVISION DES PRIX

Chose certaine, il n’y aura pas de problème pour acquérir des actions des fonds fiscalisés cette année, la demande risquant d’être nettement en dessous des plafonds de souscription autorisés.

Concernant les fonds FTQ et CSN, le prix de l’action sera révisé (à la hausse ou à la baisse) en fonction de la performance semestrielle au 30 novembre prochain. Les investisseurs auront jusqu’à la fin décembre pour décider s’ils en achètent au prix actuel ou après ladite révision.

Du côté de Capital régional et coopératif Desjardins, la période de présouscription pour acquérir des actions en 2020 est déjà terminée. Il faudra attendre la prochaine cuvée de 2021 !

LES FONDS FISCALISÉS

Caractéristiques Fonds FTQ Fondaction CSN Capital DESJARDINS Souscription maximale 5000 $ 5000 $ 3000 $ Crédit d'impôt Québec 15 % 20 % 35 % Crédit d'impôt fédéral 15 % 15 % 0 % Actif net en milliards $ 13,8 2,26 2,0 Nombre d'actionnaires 707 9035 176 488 105 000 Rendement sur 3 ans 5,3 % 3,9 % 3,0 % Rendement sur 5 ans 5,9 % 4,2 % 4,3 % Rendement sur 10 ans 6,4 % 3,3 % 4,4 %

Note

1. La souscription cumulative aux fonds FTQ et CSN est plafonnée à 5000 $,

2. Le rendement annualisé est au 31 mai pour les fonds FTQ et CSN et au 30 juin pour Capital régional et coopératif Desjardins,

3. Le rendement annualisé de la Bourse de Toronto (S&P/TSX) au 30 juin dernier était de 3,9 % sur 3 ans, de 4,5 % sur 5 ans et de 6,3 % sur 10 ans.