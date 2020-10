L’heure bleue au lac Emerald

Le parc national de Yoho en Colombie-Britannique regorge de sentiers pédestres. De la courte randonnée aux très longs trajets, les panoramas sont toujours à couper le souffle. Après une excursion assez costaude de 18 km avec près de 600 m de dénivelé, revenir à son camp de base et délacer ses bottes de rando est un véritable bonheur. Surtout quand ce camp de base se nomme le Emerald Lake lodge. Perchés sur sa presqu’île, l’auberge principale et ses nombreux petits chalets offrent une ambiance de montagne assez unique. Construit dans les années 1890, au moment du développement du chemin de fer du Canadien Pacifique, ce chalet de montagne vous transporte à l’époque de la conquête de l’Ouest. Une marche à la tombée de la nuit sur le sentier au bord de ce lac aux eaux cristallines est exceptionnelle. Les panoramas sont saisissants. En plus de la caméra, du trépied et de la lampe frontale, mon accessoire de prédilection pour cette photo... une bouteille de gaz poivré contre les grizzlys !

- L’auteur a été invité par Air Transat et l’Office du tourisme de Banff.

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105mm f/4 L IS USM

Exposition : 20 s à f/8

ISO : 100