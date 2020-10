Manifestation à Sherbrooke: la mobilisation policière change les plans des manifestants

La présence policière active du Service de police de Sherbrooke (SPS) a incité les quelques dizaines de manifestants anti-crise sanitaire non masquée à se déplacer uniquement à la promenade du Lac-des-Nations de Sherbrooke, samedi après-midi.

Vers 13 h 30, alors qu’une cinquantaine de manifestants étaient réunis au parc Jacques-Cartier, une dizaine d’agents du SPS sont intervenus afin de remettre des messages papier à la foule.

JÉRÔME GAGNON/AGENCE QMI

Deux agentes ont aussi pris la parole avec des microphones afin d’expliquer les droits des manifestants relativement au plus récent décret du gouvernement du Québec.

«Ça ne s’améliore pas du tout, on est de plus en plus contrôlé et nos libertés sont restreintes. On l’a observé tout à l’heure dans le parc. Les décrets utilisés comme aujourd’hui ne devraient pas être au-dessus des lois», a réagi Nancy, l’une des manifestantes qui a voulu garder son nom anonyme.

À la suite de l’intervention des policiers, les organisateurs de l’événement ont décidé de voter à main levée pour changer le plan initial du groupe qui prévoyait des manifestations devant l’édifice de Radio-Canada et celui de Rouge FM.

JÉRÔME GAGNON/AGENCE QMI

La foule divisée en petits groupes s’est plutôt déplacée à la promenade du Lac-des-Nations afin de protester pour la fin de l’état d’urgence sanitaire.

«Radio-Canada aura déplacé des agents de sécurité et le Service de police de la Ville aura déployé ainsi des policiers pour aucune raison», s’est exclamé un des organisateurs à la suite du vote des siens.

Des agents en moto ont surveillé la marche de près afin de s’assurer que la distanciation physique soit respectée.