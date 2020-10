Mort de Joyce Echaquan: une «marche de guérison» à Québec

Quelques centaines de citoyens indignés par le décès de Joyce Echaquan, cette femme attikamek injuriée sur son lit de mort à l’hôpital de Joliette le 28 septembre dernier, prennent part à une vigile en sa mémoire, à Québec, samedi.

Photo Dominique Lelièvre

L’initiative de trois citoyennes, qui se veut une «marche de guérison», a commencé à 13 h devant l’Assemblée nationale et amènera les participants à se rendre sur les plaines d’Abraham pour un moment de «silence» et de «recueillement».

«Nous voulons montrer notre soutien pour la communauté de Joyce Echaquan ainsi que faire preuve de solidarité avec toutes les communautés autochtones du Québec», résument les organisatrices sur la page de l’événement, où plus d’un millier de personnes ont témoigné de leur intérêt pour le rassemblement.

Photo Dominique Lelièvre

«Au nom de la Santé publique», le port du masque n’est pas une option et la distanciation physique est de rigueur, ont insisté les responsables de l’activité.

Le port du couvre-visage est obligatoire lors de manifestations, partout au Québec, à plus forte raison dans la Capitale-Nationale qui, en proie à une flambée des cas de COVID-19, est une «zone rouge».

Les manifestants dénoncent les traitements subis par Joyce Echaquan dans les derniers moments de sa vie. La femme autochtone était hospitalisée pour des douleurs à l’estomac.

Dans une vidéo troublante qu’elle a mise en ligne avant de décéder dans des circonstances qui ne sont pas connues, des propos dégradants et à caractère raciste sont prononcés à son endroit pendant l’intervention d’une infirmière et d’une préposée aux bénéficiaires qui ont depuis été démises de leurs fonctions.

Au Québec, une importante manifestation contre le racisme systémique a lieu au même moment à la place Émilie-Gamelin de Montréal et des rassemblements de moins grande envergure, sur le même thème, sont prévus entre autres à Rimouski et à Saint-Jean-Port-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent.

Ce mouvement à la mémoire de Joyce Echaquan survient au lendemain d’une sortie publique de sa famille, où, par la voix de son avocat, elle a fait part de son intention d’utiliser tous les leviers juridiques possibles pour obtenir justice et réparation, en plus de demander la reconnaissance au Québec de l’existence d’un racisme «systémique» à l’encontre des Premières Nations.

C’est aussi une fin de semaine importante et chargée en émotions pour la famille de la défunte, à quelques jours des funérailles de Mme Echaquan, et alors que sa dépouille est exposée, samedi, au salon funéraire F. Thériault, à Saint-Félix-de-Valois, dans la région de Lanaudière.