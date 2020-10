Plus qu’un simple fait divers

Plusieurs choses ont été dites à propos du Front de libération du Québec et d’octobre 1970. Cinquante ans plus tard, deux journalistes (Dave Noël, Antoine Robitaille) et trois réalisateurs (Flavie Payette-Renouf, Félix Rose, Eric Piccoli) tentent d’aller où personne n’est jamais allé en proposant Le dernier felquiste, une série documentaire du Club illico dans laquelle ils tentent de démasquer l’assassin de Mario Bachand, un membre du FLQ retrouvé mort à Paris en mars 1971.

D’où vient votre intérêt pour la crise d’Octobre, le FLQ, etc. ?

Flavie Payette-Renouf : Je suis passionnée d’histoire du Québec. On parle beaucoup d’octobre 1970, mais on parle moins des années de militantisme et d’actions de plus en plus violentes au sein du FLQ qui ont mené à cette crise. C’est en faisant des recherches là-dessus que j’ai rencontré Antoine [Robitaille], qui m’a parlé de l’affaire Bachand qui l’intéressait depuis des années.

Dave Noël : Je suis historien. Le FLQ m’a toujours intéressé. Il y a comme une distance très grande entre ce qui s’est passé à cette époque et aujourd’hui. Quand on y repense, ça paraît étonnant, des attentats, des enlèvements... Tout ça, dans une séquence de sept à huit ans. C’est une période unique dans l’histoire du Québec. C’est une période connue, mais méconnue en même temps. On connaît bien la crise d’Octobre 1970, mais beaucoup d’éléments ont été oubliés. La mort de Laporte, les gens s’en souviennent. Les mesures de guerre aussi. Mais tout ce qui a mené à cette crise, un peu moins. Ce qui nous intriguait dans l’affaire Bachand, c’est le côté non résolu du meurtre. C’est aussi une histoire qui fait ressortir le côté international du FLQ. Ils avaient des membres en exil à Cuba, à Paris, en Algérie...

Quel est le plus grand défi de pondre un documentaire à propos d’un sujet aussi polarisant ?

Flavie : Ne pas valoriser la violence, tout en démontrant pourquoi ces gens ont commis ces gestes. C’est une ligne très, très mince. On a essayé de poser le regard le plus objectif possible sur cette affaire en donnant la parole autant aux policiers et politiciens qu’aux membres du FLQ toujours vivants.

Dave : On voulait montrer ce qui s’est réellement passé et permettre aux gens de tirer leurs propres conclusions.

Quand on prépare une série documentaire comme Le dernier felquiste, comment fait-on pour empêcher ses allégeances politiques de teinter l’enquête ?

Flavie : En récoltant un grand éventail de points de vue. Le dernier felquiste, ce n’est pas un documentaire d’auteur. On avait un souci d’objectivité.

Quel était votre objectif de départ ? Trouver le meurtrier de Bachand ?

Flavie : Oui, mais on voulait aussi exposer les motifs. Bachand, c’était quelqu’un qui provoquait. C’était un leader charismatique. Certains l’adoraient ; d’autres le détestaient. Des gens le détestaient du côté du FLQ, comme du côté du gouvernement. Son meurtre, ce n’est pas un simple fait divers.

Êtes-vous satisfaits du résultat de votre enquête ?

Flavie : Oui. On est allé plus loin que ce que j’espérais au départ.

Dave : Moi aussi. On apporte vraiment des éléments neufs.

Vous connaissiez beaucoup votre sujet avant même de commencer votre enquête. Qu’avez-vous appris de nouveau durant vos recherches ?

Flavie : Le côté international m’a surprise. Apprendre qu’il y a eu des liens entre le FLQ et les Black Panthers, par exemple. C’est complètement hallucinant !

Dave : J’ai aimé rencontrer les anciens felquistes. Qu’est-ce qu’ils sont devenus ? Quels souvenirs est-ce qu’ils gardent ? J’ai aimé mettre des visages sur des noms. Il n’y a pas beaucoup d’historiens qui ont fait l’effort d’aller les rencontrer, à part les plus connus, comme Paul Rose et Jacques Lanctôt.

La pandémie de COVID-19 a-t-elle bouleversé la création du Dernier felquiste ?

Dave : On a vécu le début de pandémie pendant qu’on tournait à Paris. Heureusement qu’on a réussi à tout boucler à temps !

Flavie : On est parti le 10 mars. On est revenu le 14 mars. Antoine a attrapé la COVID en France. Il est tombé malade au retour.

