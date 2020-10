Quel chef pour le PQ?

À partir de lundi, les membres et sympathisants du Parti québécois voteront pour leur prochain chef. On connaîtra son identité vendredi prochain.

Pandémie oblige, cette course n’a pas suscité grand intérêt.

La situation du PQ n’aidait pas non plus. La rumeur publique veut que ce parti soit au seuil de la disparition.

Pourtant, des débats essentiels sur l’avenir du Québec et du nationalisme s’y sont tenus, et à un très bon niveau.

Candidats

Officiellement, c’était une course à quatre. Sylvain Gaudreault, Paul St-Pierre Plamondon, Guy Nantel et Frédéric Bastien s’y affrontaient. Chacun avait une identité politique claire.

Sylvain Gaudreault incarnait la continuité avec le péquiste institutionnel. Mal à l’aise sur l’identité et le nationalisme, il mise tout sur l’écologisme.

Paul St-Pierre Plamondon représentait quant à lui la réconciliation du nationalisme identitaire et du centre gauche social-démocrate.

Guy Nantel entendait mettre sa notoriété au service de l’indépendance.

Frédéric Bastien, enfin, se veut le candidat du nationalisme décomplexé et de l’affrontement ouvert avec le régime fédéral.

Au premier tour, chacun comptera ses appuis. Quels que soient leurs résultats, les quatre ont amplement gagné le droit d’avoir un rôle important à jouer pour la suite des choses.

Mais une fois fait ce premier décompte, la course à quatre se transformera en course à deux et mettra en scène, comme c’était prévisible depuis un temps, Sylvain Gaudreault et Paul St-Pierre Plamondon.

Cette alternative n’oppose pas seulement deux ambitions rivales, mais deux visions contrastées sur l’identité, l’immigration et la souveraineté.

Avenir

Chose certaine, la tâche du prochain chef sera immense.

Elle n’est pas condamnée à l’échec. La fragilisation du gouvernement caquiste, qui ne sortira pas intact de sa gestion de plus en plus erratique de la pandémie et de ses reculs à répétition sur la langue et l’identité, offrira peut-être une chance au PQ de renaître.

Reste à voir s’il la prendra.