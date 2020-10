Second début

Ça va vite. C’est le 18 juillet qu’on a obligé le port du masque dans les endroits publics fermés. Ça n’a pas suffi et c’est l’indiscipline qui nous a ramenés à la case départ. On n’y a pas cru assez fort et la deuxième vague s’est taillé une place en se moquant des partys BBQ, du karaoké, des antimasques et de la distanciation oubliée après deux verres de vin. Une pandémie, ça ne niaise pas.

Et nous voici ! De retour en confinement, punis comme des petits tannants qui n’ont pas écouté la maîtresse, comme des derniers de classe qui se demandent pourquoi ils sont en retenue. La vie donne souvent une deuxième chance. Lorsqu’on ne comprend pas une première fois, souvent, elle nous explique à nouveau. C’est ce qui se produit.

Toutefois, notre petit moral sera testé un peu plus sévèrement. La côte sera un peu plus à pic. En mars, François Legault venait nous réconforter tous les jours comme un papa protecteur en nous répétant que tout allait bien aller. Il nous requinquait. Oups ! Là, il a l’air en beau maudit et il nous parle pour nous réprimander, même nous menacer de mesures plus sévères.

En mars, on avançait dans l’inconnu, mais après l’épisode du papier de toilette, on a senti une certaine fraternité, une complicité, une solidarité. Oups ! Aujourd’hui, il y a les antimasques, ceux qui sont frustrés que leur secteur soit fermé. S’est installée une division.

En mars, les journées de lumière, d’ensoleillement s’en allaient en allongeant, alors que la température montait vers de belles journées de printemps et éventuellement d’été. Oups ! Là, c’est exactement le contraire et on s’en va dans la noirceur et le froid.

En mars, avril et mai, les grippes ordinaires ou traditionnelles diminuaient d’elles-mêmes, comme chaque année. Octobre, novembre et décembre, c’est l’inverse.

Au printemps, on a découvert que nos aînés étaient maltraités. Cet automne, c’est à peine si on en parle.

Allons donc ! On s’essuie et on recommence. Rallumez le FaceTime, les 5 à 7 virtuels, et de grâce, ne fermez pas les SAQ. On mettra un habit de scaphandrier si y faut.

ZLIGNE

