Travailler en fonction de son potentiel

L’auteur belge Marc Breugelmans s’est donné comme mission de faire en sorte que chaque individu puisse trouver le projet professionnel qui le fera avancer pour vivre une vie épanouie. Selon lui, la société s’appauvrit chaque fois que l’un d’entre nous décide de ne pas utiliser son plein potentiel.

Marc Breugelmans, qui est aussi coach en orientation de carrière en Belgique, souhaite que chacun puisse prendre conscience des richesses qui sommeillent en lui, l’objectif étant de vivre la vie que l’on rêve. « Cela permet aussi d’enrichir celle des autres », lance l’auteur qui croit que plusieurs ont des talents non exploités.

Ainsi, il faut trouver les ressources qui sommeillent en soi pour se réaliser et découvrir tout son potentiel. Néanmoins, trouver le bon projet et s’orienter dans la direction qui nous conviendra n’est pas toujours simple.

Photo courtoisie

« J’ai souvent entendu des personnes complètement désemparées par rapport au potentiel qu’elles ont et qui doutent de leur capacité », souligne Marc Breugelmans qui a ressenti l’urgence d’écrire ce livre pour aider ces gens. « Ma mission est d’aligner le maximum de vie à leur potentiel, car j’ai aussi rencontré des gens qui exploitaient leur potentiel. Ceux-là servent le monde et les autres d’une certaine façon. Ils sont aussi beaucoup plus heureux et dégagent une belle énergie. »

Maître de ses choix

Parmi les nombreux conseils prodigués dans ce livre, on retient qu’il faut cesser de penser que l’on n’a pas le choix. « Il faut également détruire la croyance que l’on est moins doué que ceux qui ont réussi », indique Marc Breugelmans qui ajoute que le compte en banque bien rempli n’est pas nécessaire pour avoir la chance de vivre ce que l’on souhaite réellement. « Ce sont souvent les personnes qui ont le plus de difficultés au début qui parviennent à leurs fins et qui réussissent, ils ont en eux l’esprit du guerrier. »

Toujours selon l’auteur, pour trouver son plein potentiel, il faut d’abord démontrer une certaine volonté et s’investir, ensuite lorsqu’on a identifié son projet, on doit trouver la manière de le réaliser. « D’un côté, il faut avoir connecté le cœur et le rêve associés au désir, mais il faut aussi connecter le mental avant de se lancer dans un projet et réfléchir à tout ce qu’on rencontrera comme défis en étant conscient des difficultés et des obstacles à surmonter sur son chemin, explique-t-il. Il y aura un prix à payer et si on est prêt à payer ce prix, le projet devient réaliste. Ensuite, il faudra faire preuve de persévérance. »

L’argent

Surtout, l’auteur insiste sur l’idée de ne pas choisir un projet ou une orientation uniquement pour faire de l’argent. « Ne pas suivre son potentiel peut provoquer des dépressions, de là l’importance de choisir des projets qui nous font vibrer », fait remarquer l’auteur.

De plus, avoir toujours à l’esprit l’argent en référence est aussi le meilleur prétexte pour ne rien changer au niveau de sa situation professionnelle, simplement par peur de manquer d’argent.

Selon l’auteur, il faut davantage se concentrer sur ce que l’on sait faire de mieux, ce qui nous habite et nous passionne en osant sortir de sa zone de confort.

« Je suis persuadé que la personne qui est bien alignée à son projet va exceller et elle aura finalement la reconnaissance », plaide-t-il.

Croire en son projet est l’essentiel. Il faut éviter d’écouter ceux qui tenteront de vous dissuader. « D’ailleurs, plusieurs artistes se sont fait dire qu’ils n’avaient pas le potentiel et malgré cela, ils ont persévéré et ont réussi », conclut l’auteur qui estime que la magie est en chacun de nous et que la réussite, c’est principalement d’avoir une vie alignée à son potentiel.