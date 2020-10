[EN VIDÉO] Trump dit qu'il va «beaucoup mieux» et sera «bientôt de retour»

Le président américain Donald Trump, hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus, a assuré qu'il se sentait «beaucoup mieux» et a promis qu'il serait «bientôt de retour», dans une vidéo diffusée sur Twitter samedi soir.

«Je suis venu ici, je n'allais pas très bien», a dit le chef d'État de la première puissance mondiale, qui est soigné depuis vendredi à l'hôpital militaire Walter Reed en banlieue de Washington. «Je me sens beaucoup mieux maintenant, nous travaillons dur pour que je me remette tout à fait. Je pense que je serai bientôt de retour et j'ai hâte de finir la campagne comme je l'ai commencée», a-t-il ajouté.

Donald Trump a assuré qu’il n’avait « pas d’autres choix » dans ses fonctions de président des États-Unis que de risquer de s’exposer au coronavirus.

« Je n’avais pas d’autre choix. Parce que je ne voulais tout simplement pas rester à la Maison-Blanche », a déclaré Donald Trump au lendemain de son admission à l’hôpital militaire Walter Reed, en banlieue de Washington, après un test positif à la COVID-19. « Il fallait que je sorte (...) Je ne peux pas rester enfermé dans une pièce à l’étage et totalement en sécurité », a-t-il dit. « En tant que dirigeant, vous devez affronter des problèmes. Aucun grand dirigeant n’aurait jamais fait cela » (rester confiné).

Le président américain Donald Trump a assuré que les tout prochains jours seraient « le vrai test » pour son rétablissement de la COVID-19.

« Je commence à aller bien », dit-il, manifestement filmé dans une suite médicale de l’hôpital militaire Walter Reed où il a été admis vendredi, dans la banlieue de Washington. « On ne sait pas pour la période des tout prochains jours, je suppose que c’est ça le vrai test, donc nous verrons ce qui se passera au cours des prochains jours », a ajouté le dirigeant de 74 ans.