Une mort toujours mystérieuse 50 ans plus tard

Depuis janvier 1971, la Sûreté du Québec sait précisément lequel des felquistes a causé la mort de Pierre Laporte, mais elle n’a jamais pu l’accuser directement.

Louis Fournier, lui, soutient qu’il sait. Il l’avait même écrit dans la dernière édition de son ouvrage exhaustif FLQ Histoire d’un mouvement clandestin (paru une première fois en 1982, réédité en 1998) augmenté et «pratiquement réécrit» en 2020, en librairie depuis quelques jours (publié chez VLB éditeur).

Mais l’ancien journaliste de CKAC et historien a dû retirer cette précision de cette dernière mouture.

«J’aimerais bien vous donner le nom», se désole-t-il, avant d’expliquer que des considérations juridiques l’empêchent de désigner nommément le responsable.

Ce n’est donc pas explicite dans le texte de son livre, mais, ajoute-t-il, «le contexte que je décris vous donne une idée de qui a pu tuer M. Laporte».

Enregistrement illégal

Au cœur du problème, il y a un enregistrement illégal effectué par la SQ d’une conversation entre Jacques Rose et son avocat Robert Lemieux, en janvier 1971.

Illégal, parce que les policiers ne sont évidemment pas autorisés, en vertu du privilège avocat-client, de faire une telle chose.

Cet enregistrement, où le fil des événements et les circonstances de la mort de Laporte seraient relatés de manière précise, est un des plus grands secrets de l’histoire du Québec, insiste Fournier.

L’enregistrement contiendrait une clé, mais son caractère illégal fait qu’il «n’a pu être utilisé en cour lors des procès», note-t-il.

Confidences

Un nombre très restreint de personnes y ont eu accès, dont deux qui se sont confiées à Fournier et qu’il cite dans le livre.

Prudent, il note que le documentariste Carl Leblanc, pour son essai sur l’otage britannique James Cross (Le personnage secondaire, Boréal 2006), a aussi pu s’entretenir avec un juriste ayant pris connaissance du contenu de la bande enregistrée.

Fournier cite Leblanc, à la page 231 de son édition 2020 : «[Jacques] Rose est très énervé, il peste contre Laporte, comme si ce dernier l’avait obligé à passer à l’acte. Ça en dit long sur le degré de préméditation. Et la façon dont il se livre ne laisse pas beaucoup de doute quant à l’auteur de la strangulation.»

Le Journal a pu contacter une source ayant entendu l’enregistrement et qui en a exactement la même interprétation.

«Le pacte»

Les felquistes de la cellule Chénier, qui ont enlevé et séquestré Laporte, n’ont jamais voulu préciser qui l’avait exécuté.

Ils ont conclu un pacte selon lequel les quatre membres se reconnaîtraient coresponsables également de cet assassinat.

La logique : «Si on ne l’avait pas enlevé, il ne serait pas mort», selon la formule de Jacques Rose dans le documentaire Les Rose. C’est cette version avec laquelle les tribunaux ont dû composer.

En mars 1971, Paul Rose fut reconnu coupable de meurtre même s’il avait été prouvé qu’il était absent lors de la mort de Laporte.

Jacques Rose, quant à lui, subira quatre procès. Il sera acquitté des accusations d’enlèvement et de meurtre, mais, en juillet 1973, reconnu coupable de complicité après le fait. «La sentence la moins lourde de tous les membres de la cellule.»

Louis Fournier soutient que cette «légende» de la responsabilité collective pour cet «assassinat odieux» rend les faits énigmatiques et a nourri nombre de théories du complot.

Légende? D’abord, parce qu’il est établi que seuls deux des quatre felquistes, Francis Simard et Jacques Rose, étaient encore dans la maison de la rue Armstrong lorsque l’otage a été tué. Autre source de la «légende», soutient Fournier, le fameux «pacte» des felquistes qui ont tenu à faire comme s’ils avaient liquidé Laporte.

Le communiqué de Paul Rose du 17 octobre est des plus clairs : «Face à l’arrogance du gouvernement fédéral et à son valet Bourassa, face à leur mauvaise foi, le FLQ a donc décidé de passer aux actes. Pierre Laporte, ministre du chômage et de l’assimilation, a été exécuté.»

Un accident?

Mais Fournier insiste, on sait «depuis 40 ans, depuis le Rapport [sur les événements d’octobre 1970] de Me Jean-François Duchaîne, publié en 1981, que la mort de M. Laporte était non préméditée».

La fameuse conversation enregistrée illégalement contiendrait selon lui la preuve que la mort de Laporte «s’est produite accidentellement».

De plus, Francis Simard a confié à Duchaîne ce qui suit : «Même si c’est un accident, c’était des suites de son enlèvement.»

Accident? La cellule Chénier n’avait-elle pas écrit dans les communiqués qu’elle exécuterait l’otage? Et elle l’a revendiqué en plus après les faits.

«Personne parmi ces gens-là, dans les deux cellules qui avaient enlevé M. Cross et M. Laporte, personne n’avait l’intention de tuer qui que ce soit», soutient Fournier.

Mais, ajoute-t-il, «quand on joue avec le feu, souvent on finit par se brûler. Et c’est ce qui est arrivé finalement.»

EXTRAITS DU LIVRE

Voici trois extraits de FLQ Histoire d’un mouvement clandestin, de Louis Fournier. VLB éditeur. (3e édition, 2020)

LA MORT DE LAPORTE

«Le ministre [Pierre Laporte] a été tué de façon accidentelle lors d’une empoignade avec ses ravisseurs, selon les sources les plus fiables. M. Laporte n’a donc pas été “exécuté” par ses meurtriers, contrairement à ce qu’on a pu lire dans un communiqué écrit de la main de Paul Rose.

Nous sommes en fin d’après-midi le samedi 17 octobre. M. Laporte est dans la maison de la rue Armstrong à Saint-Hubert, en compagnie de deux de ses ravisseurs, Jacques Rose et Francis Simard.

Après le refus des autorités de négocier et la promulgation de la Loi sur les mesures de guerre, le ministre est dans un état de profond désespoir. En outre, il s’est grièvement blessé la veille lors de sa tentative d’évasion et a perdu beaucoup de sang.

Tout indique que ses ravisseurs, désespérés eux aussi, décident alors d’emmener le ministre à l’hôpital le plus proche, Charles-Le Moyne, à Greenfield Park, aujourd’hui Longueuil. Simard en a longuement parlé avec le blessé. Il dépose donc un oreiller et des couvertures dans le coffre de la Chevrolet verte qui a servi à son enlèvement.

Rose et Simard prévoient d’y faire monter le ministre puis de laisser la voiture près de l’hôpital, qu’ils préviendront ensuite par téléphone. Or, avant qu’ils ne puissent réaliser leur projet, M. Laporte panique et est la proie d’une crise d’agitation très violente. Il se met à crier de toutes ses forces, risquant d’alerter le voisinage.

Dans l’échauffourée qui s’ensuit, ses ravisseurs sont incapables de le maîtriser. L’un des deux hommes empoigne alors le ministre pour l’empêcher de crier. En le saisissant par-derrière, il imprime un fort mouvement de tourniquet au col roulé de son épais chandail de laine. Ce faisant, il se trouve à étrangler M. Laporte avec la chaînette qu’il porte autour du cou. Quand il relâche sa prise, le ministre est mort.»

LES AUTEURS DE LA COGNÉE

«L’organe officiel du FLQ, La Cognée, [...] sera lancé en octobre 1963.

Les trois principaux artisans de La Cognée n’ont jamais été arrêtés. Ils ont joué un rôle clef dans la publication de l’organe officiel du FLQ sous les pseudonymes de Paul Lemoyne, P. A. Gauthier et Louis Nadeau. Nous pouvons, dans cette troisième édition du présent ouvrage, révéler leur identité.

Le directeur de La Cognée est Philippe Bernard (alias Paul Lemoyne), un militant indépendantiste bien connu, membre de la gauche sociale-démocrate. Il occupera à la fin des années 1970 des postes élevés à la direction du Parti québécois, où il sera élu trésorier national et président du conseil exécutif national. Il sera le dernier directeur de la revue de gauche Parti pris, fondée en même temps que La Cognée.

Dans sa carrière professionnelle, il occupera de hauts postes de cadre dans la gestion et la planification de l’enseignement supérieur. Il sera par la suite directeur général de la Fondation Lionel-Groulx, puis de la Fondation René-Lévesque.

L’éditeur, imprimeur et responsable de la diffusion de La Cognée, qui en est aussi l’un des principaux rédacteurs, est Robert Aubin (alias P. A. Gauthier). Militant de l’aile gauche du RIN, puis de la gauche du PQ, il dirigera la campagne victorieuse de l’un des premiers députés élus du Parti québécois en 1970, le syndicaliste Robert Burns, dans la circonscription ouvrière de Maisonneuve. Aubin est alors président de l’association locale du PQ. [...]

L’autre rédacteur d’importance de La Cognée est Robert Maheu (alias Louis Nadeau), militant du RIN, puis du PQ. Maheu deviendra un démographe de réputation internationale. Fonctionnaire au ministère des Affaires sociales puis au ministère de l’Éducation, il sera un expert des questions linguistiques et d’immigration. Il est décédé en 2014.

Un autre collaborateur d’importance de La Cognée, qui écrit sous le pseudonyme de Pierre Gagnon, est Jacques Désormeaux, l’un des membres fondateurs du RIN.»

L’ASSASSINAT DE MARIO BACHAND À PARIS

En 1971 à Paris...

«Depuis quelque temps, [Mario] Bachand se croyait filé. Il avait fait part de ses inquiétudes à sa sœur Michèle, [...] venue de Montréal pour le voir quelques jours avant sa mort. Selon le témoignage de Pierre Barral, la veille de son assassinat, Bachand avait reçu, alors qu’il était absent, la visite d’un couple de jeunes Québécois, qui semblaient nerveux.

Ils avaient raconté à Barral s’être enfuis de Montréal et avoir besoin d’aide : “François ne nous connaît pas personnellement, mais nous le connaissons.” Ils étaient revenus le lendemain matin et Bachand les avait accueillis comme des camarades du FLQ, même s’il ne les connaissait pas.

Il les avait même invités à prendre un verre au bistrot du coin et les avait ramenés à la maison, vers midi, pour partager un couscous à la table de Barral et de sa conjointe Françoise Laville. Ceux-ci avaient ensuite quitté leur domicile pour aller à l’université.

En rentrant, vers 18 heures, Barral avait découvert avec effroi le corps sans vie de Bachand, qui baignait dans son sang. Les voisins n’avaient rien entendu [...]. L’enquête [...] est dirigée par le commissaire René Lavaux, un enquêteur chevronné.

Sur des photos qu’on lui montre, Pierre Barral identifie l’un de ses hôtes, Normand Roy, membre de la Délégation du FLQ à Alger. La piste conduit dans cette direction, mais n’aboutit pas, faute de preuves, et l’affaire est classée.»