Après Lafrenière, l’imprévisible

On connaît déjà l’identité du premier choix. On le sait depuis déjà plusieurs mois. Alexis Lafrenière endossera le chandail et la casquette des Rangers de New York. Après le prodige de l’Océanic de Rimouski, Quinton Byfield et Tim Stützle se feront la lutte pour devenir le deuxième choix.

Photo OHL Images

Photo AS Sportfoto / Binder

« Après le top 3, il y a plusieurs joueurs dans le même chapeau, a prédit un recruteur de l’Ouest. Les Rossi, Perfetti, Drysdale, Raymond, Holtz, Sanderson et Quinn sont tous de très beaux espoirs.

Photo OHL Images

Photo OHL Images

Photo AFP

Ils entendront leur nom entre les 4e et 11e rangs, mais c’est pratiquement impossible de prédire l’ordre. Et il ne faut pas oublier le gardien Yaroslav Askarov. Il a aussi le potentiel pour se glisser très haut à ce repêchage. »

Surtout des attaquants

Le Journal a sondé 11 recruteurs (six de l’Association de l’Ouest et cinq de l’Association de l’Est) pour construire son repêchage simulé. Des 11 « espions », 10 ont joué le jeu en prédisant l’ordre des 31 premiers choix.

« Il y a du talent à ce repêchage, mais c’est une année pour les attaquants, a rappelé un recruteur de l’Est. À part Jamie Drysdale et Jake Sanderson, il ne devrait pas y avoir un autre défenseur dans le top 10. Je dirais aussi que ce repêchage sera celui de la sur-analyse. Nous regardons des vidéos depuis le début de la pandémie au mois de mars. Nous connaissons les espoirs par cœur ! »

Le Canadien, qui détient trois choix au deuxième tour, repêchera au 16e rang lors de la première journée. Le CH a glissé au repêchage en raison de sa participation au premier tour des séries contre les Flyers, passant du 9e rang au 16e rang.

Ce repêchage simulé vous servira de trousse de départ pour mieux suivre le repêchage qui se déroulera exceptionnellement de façon virtuelle mardi (1er tour) et mercredi (2e au 7e tour).

1 Rangers de New York

Alexis Lafrenière

Ailier gauche, Canadien, Rimouski (LHJMQ)

Il n’y aura aucune surprise. Les Rangers feront de Lafrenière le premier de classe du repêchage de 2020. Le prodige de l’Océanic deviendra le premier Québécois depuis Marc-André Fleury en 2003 à entendre son nom au premier rang. « Il est élite dans tous les aspects, a dit un recruteur de l’Ouest. Du gros talent, mais aussi un immense esprit de compétition. »

2 Kings de Los Angeles

Quinton Byfield

Centre, Canadien, Sudbury (OHL)

Byfield ou Stützle ? Il n’y a pas un choix unanime au deuxième rang. De nos neuf espions, cinq ont parié sur Byfield avec les Kings. Les gros centres talentueux ne courent pas les rues. À Los Angeles, le colosse de 6 pi 4 po deviendrait le dauphin d’Anze Kopitar. Il a récolté 82 points en seulement 45 matchs à Sudbury.

3 Sénateurs d’Ottawa*

Tim Stützle

Ailier/centre, Allemand, Manheim (DEL)

Stützle a du talent, beaucoup de talent. Malgré ses 18 ans, il produisait à un rythme de près d’un point par match (34 points en 41 matchs) dans une ligue d’hommes en Allemagne. « Il a une intelligence remarquable, a décrit un recruteur de l’Ouest. Il rend ses coéquipiers meilleurs grâce à sa créativité. »

4 Red Wings de Detroit

Marco Rossi

Centre, Autrichien, Ottawa (OHL)

Steve Yzerman aura plusieurs options au quatrième rang. Le DG des Red Wings a toujours aimé les joueurs talentueux. Rossi cadre parfaitement avec cette description. « Il a obtenu 120 points avec les 67’s, mais il était aussi bon dans son propre territoire, a noté un recruteur de l’Est. Un petit centre à 5 pi 8 po, mais un gars tellement combatif. »

5 Sénateurs d’Ottawa

Jamie Drysdale

Défenseur, Canadien, Erie (OHL)

Après avoir sélectionné un attaquant, les Sénateurs poursuivront leur magasinage avec un très bon défenseur. À 17 ans, Drysdale a porté les couleurs du Canada au Mondial junior. Droitier, il pourrait devenir un très bon partenaire pour Thomas Chabot à Ottawa. Un bon patineur, bon pour relancer l’attaque et fiable dans sa zone.

6 Ducks d’Anaheim

Cole Perfetti

Centre, Canadien, Saginaw (OHL)

Pour le talent brut, il n’est pas loin de Lafrenière. « S’il était un peu plus explosif, il sortirait encore plus haut, a dit un recruteur de l’Ouest. Il est tellement intelligent avec la rondelle, il a une vision du jeu phénoménale. » Il a récolté 111 points (37 buts, 64 passes) en 71 matchs à Saginaw.

7 Devils du New Jersey

Jake Sanderson

Défenseur, Américain, USA (U-18)

Les Devils sauteraient de joie de voir Sanderson encore disponible. Trois de nos espions ont prédit qu’il serait repêché au quatrième rang à Detroit. Le fils de Geoff, un ancien ailier des Whalers, est décrit comme un superbe patineur et un défenseur pouvant obtenir de grosses minutes.

8 Sabres de Buffalo

Lucas Raymond

Ailier gauche, Suédois, Frolunda (Suède)

Raymond fait parler de lui depuis déjà plusieurs saisons. « Des habiletés, des habiletés, des habiletés, mais pas l’ailier le plus fort physiquement. » Les Sabres offriraient un très bon ailier à Jack Eichel.

9 Wild du Minnesota

Yaroslav Askarov

Gardien, Russe, Saint-Pétersbourg (KHL)

« Il est incroyable comme gardien, a lancé un recruteur de l’Est. Pour moi, il sortira assurément dans le top 10. Il a le potentiel pour devenir un Vasilevskiy, mais il attrape de la main droite. » Askarov risque de détruire la croyance qu’on ne doit pas repêcher un gardien aussi rapidement.

10 Jets de Winnipeg

Alexander Holtz

Ailier droit, Suédois, Djurgarden (Suède)

Un marqueur naturel. Un ailier qui a un don pour se libérer et trouver des espaces près du filet. À 6 pi et 192 lb, il est un peu plus gros que Raymond. « Il me fait penser à Filip Forsberg, un autre droitier qui marque des buts et qui n’a pas peur du trafic. »

11 Predators de Nashville

Jack Quinn

Ailier droit, Canadien, Ottawa (OHL)

Quinn, un ailier droit de 6 pi, a marqué 52 buts en 62 matchs avec les 67’s. Et à cinq contre cinq, il ne jouait pas avec Rossi. Il fait saliver les recruteurs avec sa courbe de progression au cours des dernières années.

12 Panthers de la Floride

Kaiden Guhle

Défenseur, Canadien, Prince Albert (WHL)

Les Panthers n’ont pas repêché un défenseur au premier tour depuis Aaron Ekblad en 2014. Guhle pourrait justement devenir un bon partenaire pour Ekblad. « Il n’est pas le plus offensif, mais il a un coup de patin élite et la force physique d’un homme de 25 ans », a résumé un recruteur de l’Est.

13 Hurricanes de la Caroline*

Anton Lundell

Centre, Finlandais, HIFK (Finlande)

Lundell n’est pas le centre le plus séduisant, pas le plus rapide, mais il fait le bonheur de ses entraîneurs. Un centre complet, aussi bon défensivement qu’offensivement. Un candidat pour remplacer Jordan Staal un jour au centre.

14 Oilers d’Edmonton

Seth Jarvis

Centre/ailier, Canadien, Portland (WHL)

Un attaquant rapide, talentueux et combatif. À Edmonton, Jarvis deviendrait un ailier idéal pour McDavid ou Draisaitl. « Son moteur n’arrête jamais, il fait une différence sur la glace », a dit un recruteur de l’Ouest. À Portland, Jarvis a présenté des statistiques alléchantes avec 98 points en 58 matchs.

15 Maple leafs de Toronto*

Braden Schneider

Défenseur, Canadien, Brandon (WHL)

Deux de nos 11 recruteurs le placent devant Guhle. Schneider, un défenseur droitier, reste le prototype de l’Ouest. À 6 pi 2 po et 202 lb, il aime le jeu robuste et il a du chien dans le nez. Un bon patineur pour son gabarit.

16 Canadien de Montréal

Dawson Mercer

Centre/ailier, Canadien, Chicoutimi (LHJMQ)

De nos 11 espions, 5 imaginent Mercer à Montréal. Le joueur originaire de Terre-Neuve a charmé les recruteurs par son sens du jeu, sa polyvalence, son intelligence et sa grande passion. Il était un coéquipier de Lafrenière et Drysdale au Mondial junior avec Équipe Canada.

17 Blackhawks de Chicago

Connor Zary

Centre, Canadien, Kamloops (WHL)

Zary, un centre gaucher, a obtenu 86 points en 57 matchs avec les Blazers de Kamloops. « J’aime son acharnement avec la rondelle et il est fort dans les espaces restreints », a dit un recruteur de l’Ouest.

18 Devils du New Jersey*

Dylan Holloway

Centre/ailier, Canadien, Wisconsin (NCAA)

Holloway était le coéquipier de Cole Caufield avec les Badgers de l’Université du Wisconsin. Décrit comme un attaquant en puissance, l’Albertain a présenté des chiffres respectables pour un jeune joueur dans la NCAA avec 17 points en 35 matchs.

19 Flames de Calgary

Jacob Perreault

Ailier droit, Canadien, Sarnia (OHL)

Le père, Yanic, jouait au centre, le fils est un ailier droit. Il est perçu comme l’un des meilleurs marqueurs de ce repêchage. Un instinct naturel pour le filet et un tir foudroyant. D’autres recruteurs ont des doutes sur sa combativité et son jeu défensif.

20 Devils du New Jersey*

Hendrix Lapierre

Centre, Canadien, Chicoutimi (LHJMQ)

Lapierre est le joker de ce repêchage. « Sans ses problèmes de santé l’an dernier, je l’imaginais dans le top 10, a affirmé un recruteur de l’Est. Un joueur intelligent, un beau mélange d’habileté, de rapidité et de vision du jeu. » On lui a retiré l’étiquette de multiples commotions cérébrales, parlant plus de problèmes avec ses vertèbres cervicales.

21 Blue Jackets de Columbus

Ridly Greig

Centre, Canadien, Brandon (WHL)

Greig tomberait dans les cordes de John Tortorella. « Il travaille, il est fougueux, il est fatigant et il a du talent. Mais est-ce qu’il fera la même chose dans la LNH à moins de 170 lb ? », s’est interrogé un recruteur de l’Est.

22 Rangers de New York*

Justin Barron

Défenseur, Canadien, Halifax (LHJMQ)

Les Rangers ont deux choix au premier tour. Après Lafrenière, les « Blueshirts » pourraient miser sur un défenseur. Et un autre produit de la LHJMQ en Barron. Incommodé par un caillot de sang dans l’épaule gauche, le droitier n’a joué que 34 matchs l’an dernier à Halifax.

23 Flyers de Philadelphie

Mavrik Bourque

Centre, Canadien, Shawinigan (LHJMQ)

Bourque cadrerait dans la philosophie des Flyers. À 5 pi 11 po et 178 lb, il n’a rien d’un géant, mais il a du talent et du cœur. « Il me fait penser à Jakob Pelletier (1er tour, Calgary en 2019), il a cette capacité à rendre ses coéquipiers meilleurs », a résumé un recruteur de l’Est.

24 Capitals de Washington

Rodion Amirov

Ailier gauche, Russe, UFA (KHL)

Un Russe à Washington. Ça a toujours du sens. Considéré comme le 5e plus bel espoir en Europe, Amirov est un patineur fluide avec un bon potentiel offensif.



25 Avalanche du Colorado

William Wallinder

Défenseur, Suédois, Modo jr (Suède)

L’Avalanche a déjà de bons jeunes défenseurs avec Makar, Girard et Byram. Mais avec Wallinder, l’équipe de Joe Sakic ajouterait une dimension différente avec un grand défenseur de 6 pi 4 po et qui est aussi un bon patineur.

26 Blues de St. Louis

Noel Gunler,

Ailier droit, Suède, Lulea (Suède)

Gunler représente une intrigue à ce repêchage. Un recruteur lui prédit le 13e rang, mais trois autres pensent qu’il ne sortira pas au premier tour. Ceux qui l’aiment le décrivent comme un grand ailier avec un bon instinct offensif.

27 Ducks d’Anaheim*

Tyson Foerster

Ailier droit, Canadien, Barrie (OHL)

Un ailier imposant, un bon marqueur, mais un mauvais patineur. Voici une description de Foerster, un gros bonhomme de 6 pi 2 po et 195 lb qui a marqué 36 buts en 62 matchs à Barrie.





28 Sénateurs d’Ottawa*

John-Jason Peterka

Ailier droit, Allemand, Munich (DEL)

Les Sénateurs parleraient pour la troisième fois au premier tour. Après Rossi et Drysdale, ils ajouteraient un bon ailier en provenance de l’Allemagne avec John-Jason Peterka.

29 G. knights de Vegas

Lukas Reichel

Ailier gauche, Allemand, Berlin (DEL)

Une journée historique pour l’Allemagne avec un troisième joueur originaire de ce pays réclamé au premier tour. Reichel jouait à Berlin pour la même équipe que Maxim Lapierre. Un autre bon ailier avec un potentiel offensif.

30 Stars de Dallas

Jan Mysak

Centre, Tchèque, Hamilton (OHL)

Mysak a connu une bonne fin de saison l’an dernier en partant de l’équipe de Litvinov en République tchèque pour venir jouer à Hamilton. Il a récolté 25 points en 22 matchs avec les Bulldogs.

31 Sharks de San Jose*

Brendan Brisson

Centre, Américain, Chicago (USHL)

Le fils de Pat Brisson viendrait clôturer le premier tour. Les Sharks seraient heureux s’il devait se développer comme la description faite par ce recruteur de l’Ouest. « Un bon centre. Je peux le comparer à Sean Couturier, il est intelligent et bon offensivement, mais aussi très responsable. »

* Au 3e rang, les Sénateurs ont le choix des Sharks. Au 13e échelon, les Hurricanes ont la sélection des Maple Leafs. En 15e place, les Maple Leafs ont le choix des Penguins. À la 18e position, les Devils ont le choix des Coyotes. Au 20e rang, les Devils ont la sélection des Canucks. À la 22e position, les Rangers ont le choix des Hurricanes. Au 27e rang, les Ducks ont le choix des Bruins. Au 28e échelon, les Sénateurs ont la sélection des Islanders. Et à la 31e position, les Sharks ont le choix du Lightning.