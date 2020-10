«C’est arrivé la nuit» de Marc Levy: des justiciers des temps modernes

Marc Levy avait l’habitude de se laisser entraîner par l’histoire de deux personnages. Dans son nouveau roman, C’est arrivé la nuit, plusieurs personnages se sont présentés à lui. Une vraie bande de hors-la-loi au cœur d’or, de justiciers des temps modernes qui vont tout faire pour que la vérité éclate au grand jour sur des sujets d’actualité. L’écrivain plonge dans l’univers des pirates informatiques et n’a pas fini de nous en montrer.

Le premier tome de la série 9 présente des hors-la-loi nouveau genre qui mettent leurs expertises de pirates au service du bien. Il est donc question de piratage informatique, de vol de données personnelles et autres menaces du cyberespace.

«J’ai eu la chance, dans ma jeunesse, de faire partie des pionniers de la Silicon Valley, dit-il en entrevue. J’y ai travaillé pendant que c’était encore un désert, dans les années 1980. Et c’est à peu près à ce moment-là que sont nés les pères et les mères du monde de la tech d’aujourd’hui. Ce qui m’animait, c’était une mentalité qui n’a rien à voir avec la tech d’aujourd’hui. J’ai assisté à la dérive incroyable de cet esprit qui s’est complètement perverti. J’ai vu les gens de la technologie adopter des comportements qui, moi, me semblaient hallucinants.»

Dans ce roman très engagé, se déroulant en partie à Oslo, il parle des white hats, des black hats, des grey hats, ces derniers étant des justiciers des temps modernes dans l’univers des pirates. Avec le Groupe 9, il porte au premier plan ceux et celles qui veulent, par leurs connaissances, s’attaquer à la tyrannie des grands et des petits chefs.

«On a donné la plupart du temps le mauvais rôle aux hackers, mais parmi la communauté des hackers se cachent ceux qui sont aujourd’hui les seuls à pouvoir lutter à armes égales et à dénoncer les scandales, les crimes. Ce qui est paradoxal, c’est qu’ils se font traquer pour ça. Ils sont recherchés et risquent très gros. Mais c’est un milieu qui m’intéresse : les hackers d’aujourd’hui sont les enfants de la génération à laquelle j’ai appartenu.»

Régimes autocratiques

Marc Levy est stressé par les mouchards qui sont sur internet, la géolocalisation, la cueillette de données, mais les enjeux politiques actuels l’inquiètent. «Ce qui est assez stressant, c’est de voir la montée des régimes autocratiques et surtout la vitesse avec laquelle ils s’installent», ajoute-t-il.

«La démocratie peut basculer très vite. L’État peut devenir un état autocratique. Or, les gouvernements disposent de données sur nous comme on n’en a jamais eu. La dangerosité des gouvernements autocratiques à utiliser ces données contre nous est à son paroxysme. Il y a une ponction de nos données depuis des années. Il y a des hommes et des femmes qui s’enrichissent énormément en volant votre vie privée. Ça fait partie des combats que mènent mes personnages, dans le roman.»

Il est allé à la rencontre de vrais grey hats et leur a expliqué son projet. «Il y en a quelques-uns qui m’ont fait confiance et qui ont accepté de collaborer avec moi et qui m’ont informé. Ce qui m’intéressait, c’était de les comprendre.»

Supertramp

Dans ce thriller, Marc Levy cite une chanson très connue du groupe Supertramp, Rudy. Pour l’anecdote... il s’est un jour retrouvé dans la même pièce que le guitariste du groupe, qu’il n’avait pas reconnu, en attendant une entrevue à la radio. Grand fan de Supertramp, il en a perdu ses moyens. «Je suis devenu tellement rouge qu’il a cru que j’avais un malaise!»

♦ Depuis 20 ans, Marc Levy est l’écrivain français le plus lu dans le monde avec 50 millions d’exemplaires vendus.

♦ Il est aussi l’écrivain le plus lu en France avec près de 23 millions d’exemplaires vendus.

♦ Il vit à New York avec sa famille.

♦ La suite arrivera dans quelque temps.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Le sommeil ne venait pas. Ekaterina ressassait ce qu’elle devrait accomplir. Dès 8 heures, elle s’installerait à la terrasse du Café du Théâtre, au pied de l’hôtel Continental, où aux beaux jours les clients prenaient leur petit déjeuner. Son sac contiendrait un appareillage électronique léger, un modem, un analyseur de fréquences, un séquenceur de codes. Elle aurait dix minutes pour pirater et détourner le réseau Wi-Fi du palace. Le tour accompli, tous les portables qui s’y connecteraient seraient à sa merci.»