COVID-19 : Tourisme Cantons-de-l’Est demande aux Montréalais de respecter les consignes

Tourisme Cantons-de-l’Est souhaite que les Montréalais sans résidence secondaire sur le territoire restent chez eux et respectent ainsi les consignes exigées par le gouvernement pour éviter une propagation de la COVID-19.

«Nous ne savons pas si la région des Cantons-de-l’Est accueillera de nombreux touristes situés en zone rouge, ce que je sais c’est qu’on ne pourra être tenus responsables. Les gens devront respecter les consignes de la Santé publique», a affirmé Francine Patenaude, la directrice générale de l’organisme, en entrevue.

Mme Patenaude se retrouve entre l’arbre et l’écorce alors que la région de Montréal constitue la plus grande clientèle de la région touristique qu’elle représente - qui comprend principalement la région administrative de l’Estrie.

Pour l’instant, la dirigeante de l’organisme ne sait pas à quoi s’attendre par rapport l’affluence qu’entraîneront les récentes décisions de Québec.

«Si j’avais une boule de cristal, je te le dirais. Je souhaite cependant que les gens suivent les directives», a-t-elle mentionné rappelant que les propriétaires de chalet originaires de Montréal peuvent venir s’ils évitent les contacts avec les gens de la région.

Depuis mercredi, les déplacements vers des zones jaune ou orange sont permis, mais fortement déconseillés à l’exception de motifs essentiels (garde partagée, transport de marchandises, travailleurs).

Et depuis le 21 septembre, Mme Patenaude et son équipe ont retiré toute sollicitation publicitaire sur les territoires à l’extérieur de la région.

Consciente des pertes financières à prévoir pour les Cantons-de-l’Est et pour l’ensemble de l’industrie, Francine Patenaude et ses alliés de l’Alliance de l'industrie touristique du Québec exigeront éventuellement des compensations pour les secteurs touchés.

«Ça restera à voir, mais c’est certain qu’il y a des pertes. On regarde ce qui se passe et de quelle façon les secteurs touchés pourront être éventuellement aidés que ce soit par subvention, aide de prêt ou par financement», a-t-elle indiqué.

Des travailleurs fatigués

La saison estivale a été une agréable surprise pour plusieurs membres de Tourisme Cantons-de-l’Est. Les touristes étaient au rendez-vous particulièrement pour l’agrotourisme et le plein air, mais la main-d’œuvre manquait cependant à l’appel.

«Les équipes qui sont en place ont travaillé extrêmement fort. Je pense qu’ils sont épuisés aussi aujourd’hui», a expliqué Francine Patenaude.

Le secteur de l’hébergement de la région a été particulièrement touché alors que certains n’ont pas été en mesure d’ouvrir à leur pleine capacité.