Ivana Trump inquiète pour son ancien mari

La première épouse de Donald Trump, Ivana, se fait du souci pour son ex-mari, toujours hospitalisé après avoir été déclaré positif à la COVID-19.

En entrevue au magazine People, l’ancienne mannequin d’origine tchèque a confié avoir des nouvelles de l’état de santé du président via ses trois enfants, qui sont au chevet de leur père.

Malgré leur divorce houleux en 1992, Ivana Trump n’a que de bons mots pour son ex-mari et elle est convaincue qu’il s’en sortira, même si elle reconnaît que son hospitalisation est «un stress».

En fait, la figure du jet set new-yorkais est surtout surprise que Donald Trump ait contracté le virus.

«Il n’est pas le plus en santé pour la nourriture, mais il est en santé autrement. Il lave toujours ses mains et il fait toujours attention», a-t-elle illustré, rappelant que l’homme qui a partagé sa vie pendant 15 ans est un germophobe assumé depuis décennies.

«Sa seule faiblesse, c’est la nourriture. Il aime les Big Mac. C’est sa plus grande plus grande faiblesse», a ajouté la mère de Donald Jr., Ivanka et Eric.