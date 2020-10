Josh Allen et les Bills continuent de tout piétiner sur leur passage

Le quart Josh Allen a décoché deux passes de touché et franchi une fois la ligne des buts sur une faufilade, menant les Bills de Buffalo vers une victoire de 30 à 23 contre les Raiders à Las Vegas, dimanche.

Ainsi, les Bills (4-0) ont remporté leurs quatre premiers rendez-vous de la campagne, ce qu’ils n’avaient pas accompli depuis 2008.

Allen a complété 24 de ses 34 relais pour 288 verges. Il a rejoint Cole Beasley et Gabriel Davis pour des majeurs, mais sa cible de prédilection fut Stefon Diggs, qui a récolté 115 verges en six attrapés. Devin Singletary a inscrit un touché sur une course de deux verges tard dans la rencontre pour creuser l’écart et assurer le gain des siens.

Pour les Raiders (2-2), Derek Carr n’a pas été vilain, puisqu’il a accumulé 311 verges et lancé deux passes de touché. Celles-ci ont été l’œuvre de Nelson Agholor et de Jason Witten. Daniel Carlson a excellé avec trois placements, incluant une réussite de 54 verges.

Les Colts toujours aussi pingres

Au Soldier Field, Rodrigo Blankenship a effectué quatre bottés de précision en autant de tentatives, et les Colts d’Indianapolis ont vaincu les Bears de Chicago 19 à 11.

Le vétéran Philip Rivers a fait le nécessaire pour les vainqueurs, amassant 190 verges et rejoignant Mo-Alie Cox dans la zone payante. Joanthan Taylor a ajouté 68 verges en 17 courses pour les Colts (3-1), qui ont permis seulement 56 points en quatre sorties.

Dans le camp des Bears (3-1), Nick Foles a touché la cible 26 fois en 42 occasions pour 249 verges, un majeur et une interception. Allen Robinson a réussi un touché sur une passe de 16 verges au quatrième quart, terminant la journée avec 101 verges par la voie aérienne.