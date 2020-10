La planète frappée par la deuxième vague

Maintenant plongé dans une deuxième vague, le Québec est toujours l’endroit où le coronavirus sévit le plus au Canada. On y compte 104 infections par 100 000 habitants depuis les deux dernières semaines. C’est deux fois plus qu’en Ontario, qui est la deuxième province la plus touchée. Sur la scène internationale, le Canada fait relativement bonne figure avec ses 52 nouveaux cas par 100 000 habitants. Cela le classe au 57e rang mondial des pays comptant plus d’un million d’habitants, selon les données du Center for Disease Prevention and Control de l’Europe. Si on comparait le Québec avec les autres pays, il serait au 32e rang. D’autres pays vivent donc actuellement des situations bien pires, comme Israël et la France.

Situation de l'épidémie au Canada:

Canada

Total de cas: 160 535

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 9319 | 19 668

Cas / 100 000 habitants: 52

Québec

Total de cas: 75 221

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 5850 | 8865

Cas / 100 000 habitants: 104

Ontario

Total de cas: 52 248

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 2851 | 6572

Cas / 100 000 habitants: 45

Alberta

Total de cas: 18 235

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 269 | 1961

Cas / 100 000 habitants: 45

Manitoba

Total de cas: 2029

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 20 | 529

Cas / 100 000 habitants: 39

Colombie-Britannique

Total de cas: 9220

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 235 | 1557

Cas / 100 000 habitants: 31

Saskatchewan

Total de cas: 1927

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 24 | 1701

Cas / 100 000 habitants: 14

Île-du-Prince-Edward

Total de cas: 59

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 0 | 2

Cas / 100 000 habitants: 1,3

Nouveau-Brunswick

Total de cas: 200

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 2 | 6

Cas / 100 000 habitants: 0,8

Terre-Neuve et Labrador

Total de cas: 275

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 3 | 4

Cas / 100 000 habitants: 0,8

Nouvelle-Écosse

Total de cas: 1088

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 65 | 2

Cas / 100 000 habitants: 0,2

Situation de l'épidémie dans le monde:

1. Israël

Total de cas: 255 771

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 1622 | 78 838

Cas / 100 000 habitants: 925

2. Bahreïn

Total de cas: 71 374

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 254 | 8890

Cas / 100 000 habitants: 542

3. Argentine

Total de cas: 764 989

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 20 288 | 175 990

Cas / 100 000 habitants: 393

4. Costa Rica

Total de cas: 76 828

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 917 | 16 010

Cas / 100 000 habitants: 317

5. République tchèque

Total de cas: 74 255

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 678 | 30 100

Cas / 100 000 habitants: 283

6. France

Total de cas: 577 505

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 32 019 | 162 024

Cas / 100 000 habitants: 242

7. Moldavie

Total de cas: 54 064

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 1336 | 9081

Cas / 100 000 habitants: 225

8. Panama

Total de cas: 113 342

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 2387 | 9204

Cas / 100 000 habitants: 217

9. Pérou

Total de cas: 818 297

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 32 535 | 68 199

Cas / 100 000 habitants: 210

10. Pays-Bas

Total de cas: 123 966

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 6410 | 35 979

Cas / 100 000 habitants: 208

11. Liban

Total de cas: 40 882

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 374 | 14 114

Cas / 100 000 habitants: 205,9

12. Koweït

Total de cas: 105 676

Total de morts | Cas depuis 2 semaines: 612 | 7852

Cas / 100 000 habitants: 186,6

Les pires taux par habitant

Israël est le point le plus chaud de la planète, avec le pire taux de nouveaux cas par 100 000 habitants. À la mi-septembre, un nouveau confinement général très strict a été imposé partout au pays au moins jusqu’au 11 octobre.

est le point le plus chaud de la planète, avec le pire taux de nouveaux cas par 100 000 habitants. À la mi-septembre, un nouveau confinement général très strict a été imposé partout au pays au moins jusqu’au 11 octobre. Bahreïn est le deuxième point chaud en termes de nouveaux cas. Ce pays a vu son nombre de cas augmenter rapidement après la tenue d’un festival religieux à la fin août, où il a été difficile de respecter les mesures de distanciation.

est le deuxième point chaud en termes de nouveaux cas. Ce pays a vu son nombre de cas augmenter rapidement après la tenue d’un festival religieux à la fin août, où il a été difficile de respecter les mesures de distanciation. En Argentine , on observe une progression constante du nombre de cas depuis le début de la pandémie. Ce rythme ne semble toujours pas diminuer.

, on observe une progression constante du nombre de cas depuis le début de la pandémie. Ce rythme ne semble toujours pas diminuer. La France a imposé la semaine dernière des mesures plus strictes pour limiter la propagation du virus en décrétant notamment la fermeture des bars et des restaurants dans la région de Marseille.

Le plus grand nombre de nouveaux cas

L’ Inde est le pays qui compte de loin le plus grand nombre de nouveaux cas depuis deux semaines. Plus de 1,1 million d’infections ont été rapportées, portant le nombre total de cas à 6,3 millions.

est le pays qui compte de loin le plus grand nombre de nouveaux cas depuis deux semaines. Plus de 1,1 million d’infections ont été rapportées, portant le nombre total de cas à 6,3 millions. Les États-Unis , en pleine campagne électorale présidentielle, suivent avec plus de 603 000 nouvelles infections depuis deux semaines, portant le total à 7,2 millions de cas.

, en pleine campagne électorale présidentielle, suivent avec plus de 603 000 nouvelles infections depuis deux semaines, portant le total à 7,2 millions de cas. Le Brésil se classe 3e rang avec près de 400 000 nouveaux cas enregistrés dans les deux dernières semaines, ce qui fait grimper le nombre total d’infections à 4,8 millions.

Méthodologie :

Pour déterminer où se trouvent les points chauds de la pandémie, nous avons classé le nombre de cas déclarés depuis deux semaines par 100 000 habitants pour les pays comptant plus d’un million d’habitants, ainsi que pour chaque province canadienne.