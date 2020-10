Le Heat rebondit face aux Lakers

Propulsé par Jimmy Butler, le Heat de Miami a finalement réussi à arracher une victoire de 115 à 104 aux Lakers de Los Angeles, dimanche soir, à Orlando, en finale de la NBA.

La troupe à LeBron James possède maintenant une avance de 2-1 dans la série.

Butler a été l’un des grands artisans de cette victoire, alors qu’il a enregistré 40 points, 11 rebonds et 13 mentions d’aide. Sa contribution a été d’autant plus importante puisque le Heat devait à nouveau évoluer sans les services de Bam Adebayo, blessé au cou, et de Goran Dragic, blessé à un pied.

Du côté des Lakers, James a été le meneur avec 25 points, 10 rebonds et huit mentions d’assistance. Pour sa part, Anthony Davis n’a pas connu son meilleur match, lui qui a été limité à 15 points.

Le Heat a profité d’un lent début de match des Lakers, qui ont multiplié les revirements au premier quart, pour prendre les devants 26 à 23 lors du premier engagement. La formation de Miami a maintenu le cap au deuxième quart pour retraiter à la demie avec une mince avance de 58 à 54.

Après un troisième plutôt serré, le Heat a terminé le match en force, menant les Lakers 30 à 24 au quatrième quart.

Le quatrième match de la série sera disputé mardi, à Orlando.