Les développements sur la COVID-19 du 4 octobre

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 34 958 150

Décès: 1 034 101

CANADA

Cas: 165 038, 77 380 au Québec

Décès: 9462, 5867 au Québec

Toutes les nouvelles du 4 octobre 2020

10h25 | L'Ontario rapporte 566 nouveaux cas, selon CTV News Toronto.

Ce nombre est en baisse par rapport à celui de samedi, alors que 653 nouveaux cas ont été répertoriés.

8h48 | Ivana Trump inquiète pour son ancien mari

Malgré leur divorce houleux en 1992, Ivana Trump n’a que de bons mots pour son ex-mari et elle est convaincue qu’il s’en sortira, même si elle reconnaît que son hospitalisation est «un stress».

En fait, la figure du jet set new-yorkais est surtout surprise que Donald Trump ait contracté le virus.

6h32 | Paris se prépare à son tour à fermer ses bars

Face à la progression constante de l’épidémie de COVID-19, le gouvernement français devrait annoncer dimanche la fermeture dès la semaine prochaine des bars à Paris, les restaurants espérant encore y échapper grâce à un protocole sanitaire renforcé.

5h41 | COVID-19: la Santé publique de Toronto suspend le traçage de certains cas

La Santé publique de Toronto a annoncé qu'elle suspendait la recherche des contacts de personnes ayant contracté la COVID-19, alors que la ville fait face à une augmentation du nombre de cas.

5h11 | L'Islande resserre la vis face à une poussée de la COVID-19

À compter de lundi et comme au printemps, salles de sport, bars et discothèques seront à nouveau fermés. Les rassemblements de plus de 20 personnes seront interdits pour «deux à trois semaines», a aussi écrit le ministère de la Santé du pays.

5h | Impact brutal pour les jeunes, la chronique de Karine Gagnon

« Pour les jeunes, la situation est d’autant plus difficile que les amis et la vie sociale représentent tout leur univers. Les discussions sur internet peuvent dépanner, mais n’ont rien à voir avec de véritables contacts humains. Bien sûr, le gouvernement doit imposer des mesures de restrictions puisqu’il est question de vie ou de mort. Il doit cependant se pencher rapidement sur des mesures d’aide additionnelles pour un meilleur accès aux services d’experts traitants. »

1h | Gérer la boîte à surprises d’une école en pandémie

Le Journal a passé une journée avec la directrice d’une école secondaire de Montréal de 1300 élèves afin de documenter les pépins qui peuvent émerger.

1h | Il faut plus que jamais parler de santé mentale

Il n’a jamais été aussi urgent de parler de santé mentale tandis que beaucoup ont été fragilisés par la pandémie, insiste une jeune femme qui a déjà tenté de s’enlever la vie.

0 h 00 | La planète frappée par la deuxième vague

Pour déterminer où se trouvent les points chauds de la pandémie, nous avons classé le nombre de cas déclarés depuis deux semaines par 100 000 habitants pour les pays comptant plus d’un million d’habitants, ainsi que pour chaque province canadienne.