Les meilleurs Québécois en NASCAR

Quelques pilotes québécois se sont illustrés dans les divisions majeures du NASCAR, au fil des ans, en terminant dans le top 3.

• À lire aussi: NASCAR: à la «une» avec Donald Trump!

• À lire aussi: NASCAR: «Raphaël n’a pas volé cette victoire»

Alexandre Tagliani est l’un de ceux qui sont venus le plus près. C’était le 15 août 2015, en série Xfinity sur le circuit routier de Mid-Ohio. Il dominait le peloton au dernier tour avant d’être injustement bousculé par Regan Smith à deux virages de l’arrivée.

Si Tagliani compte trois deuxièmes places dans l’antichambre de la Coupe NASCAR à sa fiche, il a également terminé second à une reprise en camionnettes, soit l’an dernier à Mosport en Ontario. Au total, son dossier montre également sept positions de tête, soit cinq en Xfinity et deux en camionnettes.

Patrick Carpentier, lui, n’a jamais terminé parmi les dix premiers en 42 départs dans la discipline reine du NASCAR, mais il a réalisé une position de tête, à Loudon, en 2008.

En revanche, il s’est classé second en deux occasions dans la série Xfinity, les deux fois au circuit Gilles-Villeneuve en 2007 (immédiatement derrière un certain Kevin Harvick) et en 2008 où, pour la première fois, deux pilotes canadiens avaient orchestré un doublé après la victoire du Torontois Ron Fellows.

Jacques Villeneuve s’est pointé au troisième rang en trois occasions dans la série Xfinity et Andrew Ranger à une reprise. Le fils de Gilles a aussi obtenu une position de tête à Montréal en 2011.

Pilotes québécois dans le top 3 en NASCAR

SÉRIE DES CAMIONNETTES

Raphaël Lessard

1 er à Talladega (2020)

à Talladega (2020) 3e à Daytona (2020)

Alexandre Tagliani

2e à Mosport (2019)

SÉRIE XFINITY

Patrick Carpentier

2 e à Montréal (2007)

à Montréal (2007) 2e à Montréal (2008)

Alexandre Tagliani

2 e à Montréal (2011)

à Montréal (2011) 2 e à Elkhart Lake (2014)

à Elkhart Lake (2014) 2e à Mid-Ohio (2015)

Jacques Villeneuve

3 e à Montréal (2010)

à Montréal (2010) 3 e à Elkhart Lake (2011)

à Elkhart Lake (2011) 3e à Montréal (2012)

Andrew Ranger

3e à Montréal (2009)

Jean-Paul Cabana

1er à Daytona (1962) *

Les victoires canadiennes en NASCAR

COUPE NASCAR

Earl Ross (1)

Martinsville (1974)

SÉRIE XFINITY

Ron Fellows (4)

Watkins Glen (1998)

Watkins Glen (2000)

Watkins Glen (2001)

Montréal (2008)

Larry Pollard (1)

Hampton (1987)

SÉRIE DES CAMIONNETTES

Ron Fellows (2)

Watkins Glen (1997)

Watkins Glen (1999)

Stewart Friesen (2)

Eldora (2019)

Phoenix (2019)

Raphaël Lessard (1)

Talladega (2020)

Jean-Paul Cabana (1)

Daytona (1962) *

* Classé neuvième à l’arrivée, mais premier dans la catégorie des Late Model Sportsman (ancêtre de la série Xfinity).

Source : nascar.com