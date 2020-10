QAnon: Un candidat aux élections en Saskatchewan se retire

Un candidat du Parti saskatchewanais aux élections provinciales a dû renoncer à sa campagne, samedi, après qu’eurent été dévoilées la veille certaines de ses interactions avec des adeptes de QAnon, une théorie du complot d’extrême-droite aux croyances absurdes.

«Le contenu et les prises de position avec lesquels a interagi M. Cooper sur les réseaux sociaux sont préoccupants et ne représentent pas les valeurs du Parti saskatchewanais, de notre leader ou de nos membres. Ainsi, le Parti saskatchewanais a accepté son retrait [de la campagne]», a déclaré le parti de centre droit dans un communiqué dimanche, cité par la CBC.

Daryl Cooper se présentait dans la circonscription de Saskatoon Eastview. Sa page de candidat a été retirée du site web de son ancien parti, et le compte Twitter de sa campagne aussi.

Dans une de ces publications, M. Cooper établissait un lien entre les pandémies et le «refroidissement planétaire».

Certains gazouillis que M. Cooper a «aimé» sur Twitter suggéreraient son adhésion envers des théories complètement loufoques, mais qui rejoignent un nombre non négligeable d’individus, selon le groupe de gauche Press Progress, qui a révélé l’existence de ces interactions.

«Satan dirige le monde son règne de 1000 ans est presque terminé et souvenez-vous dès qu’il y aura une annonce mondiale proclamant la paix et la sécurité dans le monde sera le début de la Grande Tribulation», était-il écrit dans un de ces gazouillis. La Grande Tribulation est, dans le christianisme, une période de grande souffrance sur Terre qui marque la fin des temps et qui ouvre la voie à l’avènement du Royaume de Dieu.

Une remplaçante de M. Cooper a déjà été sélectionnée par le chef du Parti saskatchewanais, Scott Moe. Il s’agit de Chris Guénette, qui s’est vite distanciée de l’ancien candidat.

Les électeurs de la Saskatchewan iront aux urnes le 26 octobre, jour de l'élection générale provinciale.