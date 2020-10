Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 4 octobre:

«Québec docs»

Avec ce qu’il est convenu d’appeler des documentaires d’une autre époque, gracieuseté de l’Office national du film, on replonge dans l’histoire du Québec et dans celle du septième art bâti par les artisans d’ici. Un grand pan de notre culture et de notre société ramené devant nos yeux.

Dimanche, 15 h, MAtv.

«Tournée générale»

Début de la troisième saison de cette émission de rencontres et de discussions, avec le comédien Vincent Graton comme premier invité. On en profite pour aborder différents sujets, dont le confinement, l’environnement et le Canada. De plus, il est question d’insémination avec Sabine Daniel.

Dimanche, 18 h, Unis TV.

«La Voix»

Le deuxième quart de finale du concours sera intense et émouvant grâce à 12 autres candidats au micro, ainsi qu’à un nouveau décor profitant d’écrans géants sur 360 degrés qui intégreront un public à distance. Les artistes invités de la soirée: Vincent Vallières, Daniel Boucher, France D’Amour, Luc De Larochellière et Fanny Bloom.

Dimanche, 19 h, TVA.

«Le temps n’est rien»

Ce drame romantique raconte l’histoire d’Henry (Eric Bana), un homme malade qui peut voyager à travers les années, mais n’a aucun contrôle sur ce pouvoir. Lui qui souhaite garder ses distances avec les gens, il tombera sous le charme de Claire (Rachel McAdams) malgré son univers complexe et particulier.

Dimanche, 19 h, Prise 2.

«Unis pour le Liban»

Plusieurs artistes, dont Sting, Patrick Bruel, Clara Luciani, Florent Pagny, Matthieu Chedid, Melody Gardot et Vianney se réunissent sur la scène de l’Olympia de Paris afin d’amasser des fonds destinés aux Libanais éprouvés par l’importante explosion qui a ciblé Beyrouth, en août dernier.

Dimanche, 21 h, TV5.

«Cheech»

Une journée mouvementée dans la vie de gens marginaux gravitant autour d’une agence d’escortes, alors que son propriétaire (Patrice Robitaille) a été victime d’un cambriolage. Six destins qui s’entrechoquent et se transforment suite à cet impact. Une comédie noire écrite par François Létourneau et réalisée par Patrice Sauvé.

Dimanche, 22 h, Télé-Québec.

«Une sorcière parmi les felquistes»

Ancienne membre du Front de libération du Québec ayant joué un rôle dans l’enlèvement et la séquestration du diplomate britannique James Richard Cross, Louise Lanctôt se laisse aller à des révélations, 50 ans après la crise d’Octobre, en compagnie de Denise Bombardier.