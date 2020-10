Une lutte à venir entre le baseball majeur et les joueurs?

Le baseball majeur souhaite implanter un tournoi éliminatoire à 14 équipes à compter de la prochaine saison, mais pourrait devoir revoir ses plans en raison de la relation tendue avec l’Association des joueurs.

C’est du moins ce qu’a rapporté le site The Athletic, dimanche. Le média avance que les négociations, qui pourraient survenir au moment où le marché des joueurs sera ouvert dans un contexte financier incertain en raison de la pandémie de COVID, pourraient être tendues.

Malgré la signature d’un contrat de diffusion record avec le réseau TBS, au mois de septembre, certaines équipes telles que les Red Sox de Boston ont avancé que la perte de revenus à la billetterie, qui représenteraient 40 % des revenus, pourrait avoir de lourdes conséquences. Des athlètes, dont le joueur d’arrêt-court des Indians de Cleveland Francisco Lindor, n’y croient pas et ne comptent faire aucune concession salariale.

Par ailleurs, lorsque les joueurs ont accepté de faire passer de 10 à 16 le nombre d’équipes qualifiées pour les éliminatoires avant la reprise cet été, ils n’ont donné leur approbation que pour une saison tout en manifestant leurs inquiétudes à propos de la facilité d’accès au tournoi de fin de saison et de la santé des joueurs.

Selon le scénario à 14 clubs, les champions des ligues Nationale et Américaine obtiendraient un laissez-passer lors de la première ronde. Les deux autres champions de section et les meilleurs deuxièmes dans chaque ligue auraient ainsi l’avantage du terrain dans une série au meilleur de trois parties.

Réservées aux meilleurs

Traditionnellement, les séries des ligues majeures de baseball sont les plus difficiles à atteindre au sein des grandes ligues américaines. Avant le conflit de travail en 1994, seuls les quatre champions des sections poursuivaient leur saison. À compter de 1995, les sections sont passées au nombre de six et les équipes qualifiées à huit, avec l’ajout des meilleurs deuxièmes dans chaque ligue.

En 2012, un match suicide a été ajouté entre les deux meilleures équipes de chaque ligue parmi les équipes qui n’avaient pas terminé au premier rang de leur section respective, si bien que 10 équipes continuaient de jouer après les 162 matchs réguliers.