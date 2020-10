AC/DC lance son nouveau simple mercredi

Après agacé les fans avec un court extrait de 30 secondes, AC/DC lancera son nouveau simple Shot in the Dark mercredi à midi.

Ce titre qui se retrouvera sur l’album PWRUP qui pourrait être lancé en novembre. Cet opus sera le 16e disque studio du quintette australien, enregistré à Vancouver.

Une série d’affiches publicitaires ont été posées à différents endroits dans le monde pour annoncer la sortie de ce simple. Des affiches ont été vues à Dallas au Texas, à Londres, à Lille en France et à Ashfield en Australie.

L’alignement d’AC/DC est constitué du chanteur Brian Johnson, qui fête, aujourd’hui, son 73e anniversaire de naissance, des guitaristes Angus et Stevie Young, du bassiste Cliff Williams et du batteur Phil Rudd. Williams et Rudd sont de retour au bercail après quatre et cinq années d’absence.