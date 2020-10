Ce que l’on sait de l’état de santé de Donald Trump

Washington | Le président des États-Unis Donald Trump a passé trois nuits à l’hôpital militaire de Walter Reed à Bethesda, près de Washington, après son infection au coronavirus, et a reçu plusieurs traitements habituellement donnés à des cas graves de COVID-19, bien que son état soit décrit comme s’améliorant.

Date de la contamination

Inconnue.

Date du premier test positif

Jeudi 1er octobre au soir, selon sa porte-parole Kayleigh McEnany. La Maison-Blanche refuse de dire à quand remonte le dernier test négatif.

Date de l’hospitalisation

Vendredi 2 octobre, vers 18H30.

Symptômes

« Forte fièvre », fatigue, toux, et congestion nasale au début, mais pas d’essoufflement, selon son médecin, Sean Conley. La dernière fièvre remonterait à vendredi.

Le taux de saturation en oxygène de M. Trump a chuté deux fois à des niveaux signalant que les poumons sont éventuellement affectés: vendredi sous 94%, et samedi à 93%, ce qui est en-dessous du taux normal de 95%.

Trump a reçu un apport en oxygène vendredi à la Maison-Blanche, et peut-être samedi, son médecin étant resté évasif sur le second épisode. Il ne s’agit pas d’une intubation sous respirateur artificiel.

Depuis l’alerte de vendredi, le président s’est exprimé dans des messages vidéo sans signe manifeste de fatigue, d’essoufflement ou de toux, et il est sorti dimanche soir brièvement en voiture saluer ses partisans dehors. De multiples personnes lui ont parlé au téléphone au cours du week-end. « Sa santé continue à s’améliorer », a dit lundi matin son chef de cabinet, Mark Meadows, évoquant des « progrès incroyables » et un possible retour à la Maison-Blanche dans la journée.

Poumons

Sean Conley a refusé de décrire l’état des poumons ni les résultats des examens d’imagerie médicale, déclarant seulement: « Nous avons fait des observations attendues, mais rien de majeur d’un point de vue clinique. »

Traitements

Une forte dose (8 grammes) du traitement expérimental développé par la société de biotechnologie Regeneron, administrée par intraveineuse à la Maison-Blanche vendredi, selon Sean Conley. C’est un cocktail de deux types d’anticorps de synthèse, appelés anticorps monoclonaux, qui sont fabriqués en laboratoire et visent à neutraliser le coronavirus. Des résultats préliminaires d’essais cliniques ont été prometteurs, mais le cocktail reste restreint à une administration dans le cadre d’essais cliniques, avec quelques rares exceptions au cas par cas dont M. Trump.

Un traitement de cinq jours de l’antiviral remdesivir, premier à avoir reçu une autorisation de commercialisation en urgence contre la COVID-19. Le médicament, injecté en intraveineuse une fois par jour, vise à empêcher le virus de se répliquer, et est actuellement recommandé pour les patients ayant besoin d’une mise sous oxygène.

M. Trump est depuis samedi également traité par de la dexaméthasone, un corticoïde destiné aux malades sévères et hospitalisés de la COVID-19, chez qui il a été prouvé qu’il réduisait la mortalité: ce médicament de la famille des stéroïdes combat l’inflammation générale qui peut provoquer de graves complications dans les poumons et les organes vitaux.

Cela troublait les experts qui se demandaient si Donald Trump était en réalité plus malade que ce qu’en disent ses médecins, ou bien si un excès de précautions était à l’oeuvre en raison de l’importance du patient, malgré les risques d’interactions entre les médicaments et d’effets secondaires.

Les trois traitements sont destinés à différentes phases de l’infection, créant la confusion sur l’état actuel du président.

Autres médicaments et suppléments pris par M. Trump: zinc, vitamine D, famotidine (qui peut être utilisé contre des remontées acides), mélatonine (prescrit habituellement contre les insomnies), et de l’aspirine quotidien, selon une note du docteur Sean Conley du 2 octobre.