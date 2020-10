«Ce serait incroyable d’être repêché par Montréal» - Jérémie Poirier

Le défenseur des Sea Dogs de Saint John Jérémie Poirier n'a pas caché qu'il aimerait bien se faire repêcher par le Canadien de Montréal.

C’est ce que l’arrière a déclaré lors d’une entrevue à l'émission «JiC», lundi, sur les ondes de TVA sports.

«Je viens de Valleyfield. Chaque fois que j'allais assister à un match de la LNH, c'était à Montréal. C'est l'équipe de mon enfance, ça serait incroyable si j'étais repêché par le Canadien», a-t-il clamé.

Selon lui, les discussions avec la direction du CH se sont bien déroulées.

Il trouve toutefois un peu dommage le fait qu'il ne pourra pas vivre son repêchage comme il aurait pu le faire sans la pandémie.

Photo d'archives Agence QMI, PASCAL HUOT

«C'est certain que c'est décevant. J'aurais aimé participer à tout ça avec ma famille et mes amis, mais je suis passé à autre chose avec la situation et j'ai juste hâte de me faire repêcher.»

Si certains experts ont des doutes sur le jeu défensif de Poirier, le principal intéressé a tenu à rassurer tout le monde.

«Si je veux performer et avoir une carrière au prochain niveau, je sais que je dois ajuster mon style. J'ai travaillé sur ça pendant tout le camp d'entraînement et je vois déjà beaucoup de progrès dans mon jeu», a affirmé le Québécois.