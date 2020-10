COVID-19: un outil qui donne une idée des restrictions de voyage de chaque pays

L’agence de voyages canadienne en ligne Redtag.ca vient de lancer un outil qui aide à vérifier, en quelques clics, quelles sont les restrictions imposées aux voyageurs dans chaque pays du monde.

L’outil, que l’on peut tester ici, permet de choisir son pays d’origine, son pays d’arrivée ainsi que le passeport avec lequel on voyage. Pour chaque destination, il fournit un aperçu des conditions d’entrée (quarantaine, test de COVID-19, formulaires, interdictions, etc.), ainsi que des informations sur le port du masque à destination.

Redtag.ca renvoie également aux sites officiels de chaque pays, où se trouvent les informations détaillées sur l’ouverture des frontières et les conditions d'entrée, qui sont à lire attentivement.

Selon le blogue de Redtag.ca, l’outil est mis à jour au fur et à mesure que les exigences changent à travers le monde, ce qui arrive parfois sans préavis. Il ne s'agit toutefois pas d'un outil officiel.

À noter que le gouvernement canadien recommande toujours d’éviter tous les voyages non essentiels à l’extérieur du pays, et ce, pour des questions de santé, de ressources et d’options de rapatriement restreintes et de couvertures d’assurances limitées.

Il n’est cependant pas «interdit» de voyager; plusieurs vols ont repris au cours des derniers mois et des compagnies comme Air Canada et Transat vendent même des forfaits tout compris incluant des assurances COVID-19.

Une quarantaine de 14 jours est obligatoire lorsqu’on revient au pays.