COVID-19: appelez dix personnes pour faire baisser la courbe

Afin de mieux faire respecter les consignes sanitaires concernant la COVID-19, un psychologue soutient qu’il faut renforcer la solidarité entre les citoyens.

«Il faut se rappeler qu’on le fait pour sauver des vies et pour ne pas que notre système de santé soit débordé. Revenons à ce que l’on faisait en mars. Si chacun d’entre nous appelle dix personnes pour dire: "On fait attention!", vous allez voir dans même pas une semaine, les taux vont baisser, car on va être solidaire les uns envers les autres, ce que l’on n’est pas en ce moment», a affirmé Paul Langevin à LCN.

Durement éprouvés par la solitude, les pertes d’emploi et le stress, les Québécois semblent moins enclins à écouter les directives de la santé publique, selon lui, d'où la nécessité de renforcer la solidarité. Sans cela, le nombre de cas d’infections à la COVID-19 risque de continuer à augmenter.