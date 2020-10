COVID-19: cri du cœur en faveur des ados

L’Association des pédiatres lance un cri du cœur en faveur des ados, en s’opposant au durcissement des mesures sanitaires dans les écoles qui comprennent notamment le port du masque en classe au secondaire.

• À lire aussi: Les élèves du secondaire masqués en classe et les sports d’équipe interdits

• À lire aussi: COVID-19: 1191 nouveaux cas et six décès de plus au Québec

Dans une lettre envoyée lundi au gouvernement Legault, l’association estime que les mesures qui seront en vigueur du 8 au 28 octobre en zone rouge n’auront pas d’impact sur la transmission du virus.

Les pédiatres Marie-Claude Roy et Jean-François Chicoine affirment que la contamination se déroule à l’extérieur des murs des écoles et se demandent si le port du masque en classe au secondaire changera «réellement la donne».

«En imposant le port du masque en tout temps, en retirant aux jeunes le sport, souvent leur seule source d’équilibre, nous ne changerons en rien la transmission de la COVID dans ce groupe d’âge. Si nous optons pour de l’enseignement hybride, ils trouveront un sous-sol pour se regrouper. Et sans doute pas pour étudier», peut-on lire.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a aussi annoncé lundi que les élèves de quatrième et cinquième secondaires seront en classe une journée sur deux d’ici la fin octobre. La pratique des sports d’équipe réunissant des élèves de bulle-classes différentes sera suspendue pour la même période.

«Sacrifice générationnel»

Or les pédiatres s’inquiètent des impacts de telles mesures sur les jeunes. «En resserrant les mesures sans tenir compte de la nature profonde de l’adolescence, nous contribuerons assurément à une 4e vague bien plus dévastatrice, déjà amorcée : décrochage, dépressions, toxicomanie, cyberdépendance, troubles alimentaires, peurs incontrôlables, distorsions de la pensée. On pourra alors parler de sacrifice générationnel», affirment les pédiatres Roy et Chicoine.