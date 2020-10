De l’importance du masque

Je suis restée estomaquée par les propos incendiaires de cette dame de 75 ans qui fustige les propriétaires de boutiques qui leur refusent l’entrée, à elle et son mari, parce qu’ils ne portent pas de masque. Au lieu de rechigner sur le masque, cette personne devrait prendre quelques petites minutes pour réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez pour mesurer l’ampleur de sa bêtise.

Ne se rappelle-t-elle pas le nombre de jeunes et de moins jeunes qui on fait de nombreux sacrifices pendant la première vague de pandémie dans le but express de protéger les personnes âgées du Québec dont on nous disait qu’elles étaient les plus vulnérables ?

Comment elle et son mari ne voient-ils pas la nécessité qu’ils ont de retourner l’ascenseur aux autres qui ont aussi droit à être protégés ? Au lieu de se plaindre du masque, elle aurait intérêt à en voir l’avantage, pour eux et pour les autres. Ça s’appelle le civisme.

Anonyme

Vous n’êtes pas la seule à aller dans ce sens dans votre réplique. Plusieurs lecteurs et lectrices insistent sur la nécessité qu’on a tous de se soutenir dans la lutte au virus, dont le masque constitue la première mesure barrière.