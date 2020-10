Des projets plein la tête? 3 piliers pour garder votre zen financier

Vous avez trouvé la maison de vos rêves? Fixé la date de votre mariage? Décidé d'avoir votre premier enfant? Puis la COVID-19 a mis vos grands projets en veilleuse. Sans tout mettre sur la glace, un minimum de changements s’impose afin d’éviter que ces moments de bonheur se transforment en soucis financiers. Voici 3 piliers d’une planification financière bien orchestrée.

Le budget, votre allié

« Il faut à tout prix protéger votre santé financière et réduire le stress lié à l’argent, fait valoir Angela Iermieri, planificatrice financière chez Desjardins. Pour y parvenir, tirez profit de l’un de vos meilleurs alliés : le budget. »

En établissant le portrait de vos dépenses et de vos revenus actuels, tout en considérant vos besoins futurs, vous maîtriserez mieux vos finances et serez davantage en mesure de prévoir les embûches potentielles.

Si votre budget est ébranlé par une perte d’emploi ou l’impossibilité de trouver du travail faites le bilan de vos revenus (prestations d’assurance emploi, prestation canadienne d’urgence, etc.) et de vos épargnes. Pensez à inclure les aides financières et allègements auxquels vous avez droit.

Pour les nouveaux parents : ajuster vos revenus en fonction des prestations que vous recevrez durant votre congé parental et des nouvelles dépenses occasionnées par l’arrivée de votre poupon.

Pour les projets d’envergure (mariage, rénovations, achat d’une maison), réservez un montant pour les dépassements de coût ou les imprévus. Vous pourrez ainsi parer à toute éventualité.

L’épargne, une bonne habitude à conserver

Contrairement à ce que l’on peut penser, une période d’incertitude est un bon moment pour revoir votre capacité d’épargne. Même lorsque les dépenses sont nombreuses et les revenus restreints, l’épargne demeure une habitude à privilégier.

Ça peut sembler une mission difficile, mais il existe une foule de petits trucs pour l’intégrer dans votre planification. « Avec des versements périodiques, aussi petite que soit la somme mise de côté, vous épargnerez sans même y penser », précise Angela Iermieri.

Privilégiez une fréquence fixe. Par exemple, le jour de paie. Ainsi, l’argent sera épargné avant de pouvoir le dépenser. De cette façon, vous créez une habitude d’épargne vous permettant, entre autres, de constituer un fonds d’urgence, nécessaire au maintien de votre qualité de vie en cas d’imprévu.

Le financement, une réflexion à faire

Plusieurs projets peuvent nécessiter un financement. Même si la carte de crédit vous donne accès à des liquidités facilement et rapidement, il faut toutefois s’assurer de bien l’utiliser en remboursant le solde en entier à l’échéance. Si vous en êtes incapable, il serait plus avantageux d’explorer d’autres options de financement. Privilégiez un remboursement et une échéance fixe, avec un taux moins élevé.

« La carte de crédit demeure un mode de financement pratique à court terme. Le solde devrait préférablement être remboursé en totalité à la date d’échéance du relevé, insiste la planificatrice financière chez Desjardins. Toutefois, si ce n’est pas possible, visez à rembourser plus que le paiement minimal exigé. Selon votre situation, une carte à taux d’intérêt réduit peut vous aider à vous acquitter de vos obligations financières. »

Nous espérons que ces quelques conseils vous aideront à réaliser vos projets l’esprit tranquille. Pour vous aider davantage, consultez nos conseils pour adapter votre budget en temps de crise.