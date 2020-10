Domi n’avait plus sa place

Le départ de Max Domi était prévisible. Il n’y avait plus de place pour lui au centre dans les deux premiers trios chez le Canadien. Puisqu’il était malheureux de son sort et que son contrat était échu, il était appelé à partir.

Mais vous auriez préféré que Domi passe aux Red Wings de Detroit en retour d’Anthony Mantha. Marc Bergevin ne nous dira pas s’il a discuté avec Steve Yzerman.

Comparons donc le parcours de Mantha à celui de Josh Anderson, le joueur obtenu par Bergevin contre Domi.

La saison dernière, Mantha a raté 28 matchs en raison de blessures. Anderson n’a disputé que 26 rencontres. Mantha a quand même maintenu un rythme de près d’un point par match avec 38 points, dont 16 buts, en 43 matchs.

À ses trois saisons précédentes, il avait marqué 17, 24 et 25 buts. S’il avait participé à tous les matchs des siens et qu’il avait conservé la même moyenne de but par rencontre (0,37), il aurait terminé la saison avec 31 buts.

Yzerman doit y tenir

On parle donc d’un joueur en progression constante depuis quatre ans. Pourquoi Yzerman le laisserait-il partir ?

Cela ne veut pas dire qu’Anderson est une mauvaise acquisition. Lui aussi s’améliorait d’année en année avant qu’une blessure à une épaule ne mette fin à sa saison, en décembre dernier.

Il avait inscrit 17 et 19 buts à ses deux premières saisons avec les Blue Jackets de Columbus avant d’atteindre un sommet de 27 il y a deux ans. Il n’a récolté que quatre points (1-3), l’hiver dernier.

Finalement, Bergevin a mis la main sur le type d’ailier qu’il recherchait. Anderson fait 6 pieds 3 pouces, 222 livres. Des ailiers de ce gabarit, il n’y en a pas eu à la tonne chez le

Canadien ces dernières années.

Anderson possède un talent certain. Il n’a que 26 ans. Il pourrait jouer à Montréal plusieurs années.

Donnons-lui la chance.

Mais le choix de troisième ronde cédé aux Blue Jackets était de trop.

Pas de vente de feu à prévoir

Or, comme Bergevin l’avait dit lundi, il n’a pas trouvé preneur pour son premier choix. Cela peut paraître surprenant dans le contexte où certaines équipes devront se départir de bons joueurs pour respecter le plafond salarial, qui ne bougera pas la saison prochaine et qui pourrait demeurer à 81,5 millions la saison suivante, faute de revenus adéquats en temps de pandémie.

Une équipe comme le Lightning de Tampa Bay a beau être prise à la gorge, Julien BriseBois ne peut quand même pas laisser partir un joueur comme Tyler Johnson (qui se dit prêt à partir), Ondrej Palat, Yanni Gourde ou Alex Killorn pour une chanson. Le directeur général du Lightning est en droit d’exiger de bons jeunes joueurs.

Bergevin, quant à lui, doit faire des prévisions budgétaires pour les prochaines années. Brendan Gallagher, Phillip Danault, Tomas Tatar et Joel Armia seront admissibles à l’autonomie complète après la prochaine saison... s’il y en a une.

Bergevin a une préférence marquée pour Gallagher. Il ne faudrait pas s’étonner qu’il arrive à le convaincre d’accepter une prolongation de contrat au cours des prochaines semaines ou des prochains mois.

Quant à Tatar, il gagne déjà 4,8 millions et il aura 30 ans en décembre. Il a beau se plaire à Montréal, il ne serait pas logique que Bergevin lui offre entre six et sept millions par année pour son prochain contrat.

Quel sort pour Danault ?

Où tout cela laisse-t-il Danault dans l’équation ?

On connaît sa position.

On ne peut pas le blâmer de vouloir sa part du gâteau et de continuer à occuper un rôle de premier plan chez le Canadien. C’est un joueur polyvalent qui projette une belle image. Il est un bel actif pour l’organisation.

Mais quelle sera sa place si Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi poursuivent sur leur lancée ?

Dans le cas de Suzuki, il y a lieu de penser que sa place est faite et que le meilleur est à venir. Pour ce qui est de Kotkaniemi, il a fait la démonstration au tournoi de la coupe Stanley qu’il possède maintenant ce qu’il faut pour jouer dans la Ligue nationale.

C’est à lui de continuer.

Alors, combien vaudra Danault, dont le salaire actuel s’élève à plus de 3 millions ?

Dur de repêcher dans la LHJMQ

Si on a bien compris, le Canadien a choisi le joueur qui lui semblait le meilleur disponible au premier tour du repêchage, hier soir. Car on ne s’attendait pas vraiment à ce qu’il choisisse un défenseur.

Kaiden Guhle a été repêché là où plusieurs analystes le voyaient. Le site eliteprospects.com est tombé pile, lui qui l’avait classé exactement au 16e rang.

Le réputé Bob McKenzie, du réseau TSN, le plaçait en 14e position dans son repêchage simulé. Sam Consentino, de Sportsnet, l’avait sélectionné en 13e place. Mon collègue Jean-François Chaumont l’avait inscrit au 12e rang sur sa liste.

D’aucuns s’accordent pour dire que Guhle a tous les ingrédients pour connaître une belle carrière dans la Ligue nationale.

Même Mercer

Cela dit, il aurait été agréable que le Tricolore regarde du côté de la LHJMQ. Un Québécois de préférence, mais aussi un gars comme Dawson Mercer, qui fait sa marque avec les Saguenéens de Chicoutimi.

Mercer a finalement été réclamé par les Devils du New Jersey au 18e rang. Son coéquipier Hendrix Lapierre est parti en 22e position, étant repêché par les Capitals de Washington.

Va donc pour Guhle, mais on a la désagréable impression que le Canadien n’a aucun intérêt pour les joueurs de la LHJMQ. Ses dirigeants affirment toujours qu’il n’en est rien. Mais ils ne font pas grand-chose pour nous prouver le contraire.

Déjà sur la grande scène

Un mot en terminant au sujet d’Alexis Lafrenière, qui a fait honneur au Québec durant ses trois saisons dans l’uniforme de l’Océanic de Rimouski.

Il n’a même pas donné ses premiers coups de patin sur Broadway qu’il a fait déjà des messages publicitaires pour des multinationales. On a ainsi pu le voir en français et en anglais, hier, dans une publicité pour Gatorade.

Rogers l’a pour sa part réuni avec Connor McDavid.

La grosse vie commence pour le jeune homme originaire de Saint-Eustache. Mais le plus important reste à faire. Il lui reste à faire son nom avec les Rangers de New York.