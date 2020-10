Dominik Simon sacrifié à Pittsburgh?

La pandémie de COVID-19 a forcé la Ligue nationale de hockey (LNH) à opter pour le statu quo pour le plafond salarial, si bien que plusieurs équipes devront faire des sacrifices. Chez les Penguins de Pittsburgh, il semble que la victime soit l’attaquant Dominik Simon.

En entrevue avec le quotidien Pittsburgh Post-Gazette, le directeur général Jim Rutherford a en effet indiqué qu’il n’allait «probablement» pas présenter une offre qualificative au Tchèque, puisqu’il pourrait se prévaloir de l’arbitrage.

«Dominik serait celui à qui il serait difficile de faire une offre qualificative parce qu'il a des droits d'arbitrage, a concédé Rutherford, lundi. Nous ne savons pas [quel salaire] il obtiendrait. Nous ne pouvons pas risquer de passer au-dessus du plafond.»

Jouant parfois sur le même trio que le capitaine Sidney Crosby, Simon a totalisé sept buts et 22 points en 64 parties en 2019-2020, sa cinquième campagne chez les professionnels.

Il a été opéré à l’épaule en avril dernier, et à ce moment, on prévoyait une période de convalescence de six à sept mois.