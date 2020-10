Du réchauffé, mais satisfaisant

Deux ans après The Haunting of Hill House, Mike Flanagan pousse aujourd’hui la porte du Bly Manor pour la deuxième saison de sa populaire série d’anthologie horrifique. Nouveau lieu, nouvelle intrigue et nouveaux personnages... mais malheureusement, aucun parfum de nouveauté.

Les fans d’épouvante étaient particulièrement heureux d’apprendre, l’an dernier, que Mike Flanagan ferait table rase pour sa « suite » à The Haunting of Hill House. Le cinéaste allait-il ainsi pouvoir offrir une série de saisons indépendantes et distinctes à succès à l’instar d’American Horror Story ?

Pour le succès, seul l’avenir nous le dira. Mais pour la qualité, du moins au niveau visuel, on peut d’ores et déjà affirmer qu’elle est au rendez-vous. Car ce Haunting of Bly Manor est invitant. Les images sont d’une grande beauté, l’esthétique est léchée à souhait. C’est glauque, c’est inquiétant et c’est mystérieux. Bref, on s’y plonge volontiers.

Des airs de déjà-vu

On en ressort toutefois avec un arrière-goût fade, et une légère déception causée par ce sentiment de déjà-vu qui s’installe au fil des épisodes.

Car après l’adaptation du roman The Haunting of Hill House, c’est aujourd’hui de la nouvelle Le tour d’écrou (ou The Turning of the Screw dans sa version originale) que Mike Flanagan s’inspire librement.

On retrouve donc les grandes lignes de ce récit classique où une gouvernante engagée pour veiller sur les jeunes neveux et nièces d’un riche homme d’affaires découvre que le manoir renferme plusieurs secrets macabres.

Déjà, à l’écrit, un constat est évident : les deux récits choisis coup sur coup par Mike Flanagan comportent leur lot de similitudes. Et à l’écran, où on ajoute le retour d’acteurs de la première saison dans de nouveaux rôles, ces ressemblances sont d’autant plus frappantes. C’est là que se situe la plus grande faiblesse de The Hauting of Bly Manor.

Brillante Victoria Pedretti

Au moins, ces visages familiers s’acquittent de leur tâche avec brio. On salue tout spécialement le travail de Victoria Pedretti, qui s’impose comme une des plus talentueuses et charismatiques actrices de sa génération.

Ce Haunting of Bly Manor, ça passe ou ça casse ? Ça passe, au final, grâce à la beauté de ses images et au talent de ses interprètes. Comme quoi, même un plat réchauffé peut être satisfaisant.

▶Les 9 épisodes de The Haunting of Bly Manor débarqueront sur Netflix vendredi.