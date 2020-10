Éducateur coupable d’attouchements

Un éducateur de garderie accusé de contacts sexuels sur des fillettes de quatre ans qu’on lui avait confiées a finalement coupé court au processus judiciaire en admettant ses torts, lundi.

« Ç’a duré de mars à juin 2018, les gestes étaient commis vers les périodes de sieste, à la fin c’était à tous les jours », a expliqué le procureur de la Couronne Jérôme Laflamme, lundi, au palais de justice de Montréal.

Debout face à la juge Marie-Josée Di Lallo, Charles Cyr n’a pas bronché quand le procureur a relaté les faits qui l’ont mené à plaider coupable à deux accusations de contact sexuel sur des mineures.

Selon le résumé lu par la Couronne, Cyr était à l’époque remplaçant dans une garderie montréalaise, qui n’a d’ailleurs pas été nommée à la cour. Il avait plusieurs enfants à sa charge quand il a commencé ses attouchements sur deux fillettes, âgées de 4 ans.

Les fillettes dénoncent

Or, une des enfants en a parlé à ses parents, leur expliquant qu’elle avait mal aux parties intimes, et que « Charles la touche ». Inquiets, les parents de la petite ont appelé d’autres parents et après vérification, une autre enfant a tenu des propos similaires.

« Une enquête a été déclenchée immédiatement, a expliqué le procureur. M. Cyr a été rencontré par les policiers, et candidement, il va avouer avoir touché [aux parties intimes] des victimes, à plusieurs reprises. »

Pour le moment, on ignore ce qui aurait poussé Cyr à commettre de tels gestes, si bien que d’ici la prochaine audience en février prochain, il rencontrera des experts qui dresseront son portrait afin d’éclairer la juge sur la peine qu’elle devra imposer. Les parents des victimes devraient à ce moment témoigner de l’impact que les crimes ont eu sur eux.

D’ici là, Cyr, qui est également magicien, restera en liberté sous caution.