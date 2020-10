Jacob Markstrom est toujours le premier choix des Canucks

Le gardien des Canucks de Vancouver Jacob Markstrom atteindra l’autonomie sous peu et après une bonne saison 2019-2020, le Suédois attire beaucoup d’attention à travers la Ligue nationale de hockey (LNH). Le directeur général Jim Benning a réitéré lundi que son intention était toujours de garder le portier en Colombie-Britannique.

Le contrat de trois saisons et de 11 millions $ de Markstrom viendra à échéance vendredi prochain, avec l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Benning croit que de s’entendre avec l’athlète de 30 ans reste la meilleure option des Canucks.

«Nous continuons à travailler avec son agent afin de voir si nous pouvons trouver un terrain d’entente», a mentionné le DG en conférence vidéo.

Toutefois, si les négociations échouent, Benning a d’autres options dans sa manche.

«Nous avons pris pas mal de temps lors des trois dernières semaines à contacter les différentes équipes pour voir l’intérêt du marché. Nous avons toujours Jacob Markstrom avec qui nous voulons nous entendre, mais si c’est quelque chose que nous n’arrivons pas à faire, nous nous tournerons vers le marché des joueurs autonomes pour remplir ce vide ou conclure un échange», a poursuivi le chef des opérations hockey.

La saison dernière, Markstrom a montré un dossier de 23-16-4 avec une moyenne de buts alloués de 2,75 et un taux d’efficacité de ,918. Il a présenté une fiche de 8-6 en séries éliminatoires, aidant les Canucks à atteindre la demi-finale de l’Association de l’Ouest.

De plus, Benning est intéressé à faire l’acquisition d’un haut choix au repêchage, puisque son équipe n’en compte pas dans les deux premières rondes. Le premier a été utilisé pour amener J.T. Miller à Vancouver et le second, pour Tyler Toffoli. Les Canucks parleront ainsi pour la première fois en troisième ronde, au 81e rang.

«Nous travaillons sur un échange depuis plusieurs semaines... nous aimerions [en acquérir un] si possible, mais je crois que ce sera difficile en première ronde», a-t-il annoncé, ajoutant qu’il n’était pas très confiant pour le deuxième tour non plus.

Holland énonce ses priorités

Du côté des Oilers d’Edmonton, le DG Ken Holland a indiqué que le dossier de Ryan Nugent-Hopkins, qui deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la campagne 2020-2021, était l’une de ses priorités.

«"Nuge" est un joueur vraiment important dans notre équipe, a dit Holland en vidéoconférence. Mon objectif est, espérons-le, d’avoir "Nuge" ici encore longtemps et de trouver une solution pour une prolongation.»

Le DG a également révélé que son équipe était en constante discussion avec Jesse Puljujarvi, qui a connu une excellente saison en Finlande en 2019-2020 après avoir quitté l’Amérique du Nord. Il a été la quatrième sélection au total en 2016.

«L'année dernière en a été une bonne pour lui, il doit se sentir bien dans sa peau. Je sais que son objectif est de retourner dans la LNH. C'est un bon jeune joueur et nous avons besoin de bons joueurs. Il y a une formidable opportunité pour lui ici.»