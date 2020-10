«La crise d’octobre 50 ans après» en lecture obligatoire?

Le documentariste Jules Falardeau a publié lundi son livre intitulé La crise d’Octobre, 50 ans après, et l’auteur croit qu'il devrait être une lecture obligatoire à l’école secondaire afin de mieux comprendre l’histoire du Québec.

«Je pense qu’on enseigne mal notre histoire pour certaines raisons, juge M. Falardeau lors d'une entrevue avec Benoît Dutrizac à QUB radio. Les plus vieux pourront lire ça en se rappelant certains souvenirs, et les plus jeunes découvriront un pan de leur histoire qu’on ne leur a pas très bien enseigné.»

Photo Courtoisie

Le professeur honoraire du département de science politique de l'Université de Montréal Guy Bouthillier approuve cette proposition, puisqu’elle permettrait de changer la façon de voir et de raconter la crise d’octobre.

«On tourne autour du cadavre de monsieur Laporte. C’est la grande vedette de la narration de la crise d’octobre, et il faut sortir de ça.»