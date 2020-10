«La famille est dans le pré»: «L’amour est dans le pré» fait des petits

L’amour est dans le pré fait beaucoup de petits, au propre comme au figuré. Depuis huit ans, les couples formés grâce à l’émission ont donné naissance à une vingtaine d’enfants, à un point tel qu’un concept dérivé, La famille est dans le pré, voit aujourd’hui le jour à Canal Vie.

Ce sont cinq familles ou couples créés au fil des ans grâce à L’amour est dans le pré qui se retrouvent à nouveau sous les feux des projecteurs dans La famille est dans le pré. Simon et Cynthia (saison 1) ont un garçon et une fillette, Jessyka et Jérôme (saison 2) ont cinq frimousses en bas âge, Luc et Mélissa (saison 3) ont trois petites bouches à nourrir, et Ludovick et Jennifer (saison 3) sont eux aussi parents d’un trio.

Quant à Clara et Gabriel (saison 5), ils n’ont pas encore de progéniture, mais ça ne saurait tarder.

Les clans sélectionnés l’ont été dans l’optique de représenter une diversité géographique et démographique.

Aux dires de Stéphanie Thibault, productrice chez Attraction Images (qui fignole autant L’amour... que La famille...), c’est tout simplement la fascination du public pour les duos de L’amour est dans le pré qui a motivé la naissance de La famille est dans le pré.

«L’amour est dans le pré, c’est une communauté. Les participants sont aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et se revoient entre eux», glisse-t-elle.

Documentaire d’observation

L’amour est dans le pré étant une adaptation du format britannique Farmer Wants a Wife, d’autres pays ont aussi conçu des «suites» à la téléréalité après l’avoir diffusée.

Ici, La famille est dans le pré prend la forme d’un documentaire d’observation en 10 épisodes. Chaque demi-heure a son thème: le déracinement, la famille nombreuse, l’éducation, l’entreprise familiale, les grands-parents, la communauté, etc.

La production s’est promenée en région cet été (Abitibi, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Estrie et en Ontario) pour les besoins du tournage et ainsi filmer les familles dans leur environnement habituel, à la maison et avec leurs animaux. Bien sûr, toutes les règles relatives aux mesures sanitaires et à la COVID, établies par la CNESST, ont été respectées à la lettre.

Quand on sait à quel point la famille Groulx cartonne à Canal Vie, et combien puissant est l’attachement des téléspectateurs à L’amour est dans le pré, on ne peut que prédire un beau succès à La famille est dans le pré, où travaux sur la ferme et tranches du quotidien avec la marmaille sont à l’honneur. Sourires de bébés, crisettes et cornets de crème glacée compris!

«Le travail agricole est un mode de vie, et cet aspect est beaucoup mis de l’avant dans la série. Ces gens ne s’arrêtent jamais, ils ont des projets, font leur jardin, cultivent leur propre nourriture. Ils ont des valeurs traditionnelles, liées à la famille et à la terre, et des bonheurs simples. C’est une série très feel good et inspirante», a commenté Stéphanie Thibault.

Il est à noter qu'on peut apprécier La famille est dans le pré même si on n’a pas regardé L’amour est dans le pré. De courtes séquences nous remettent en contexte quant à la formation des couples et à leur histoire.

La famille est dans le pré sera diffusé le jeudi, à 19h30, à Canal Vie, dès le 8 octobre. L’amour est dans le pré reviendra à Noovo pour une neuvième saison l’hiver prochain, avec Katherine Levac à l’animation.