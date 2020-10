Le Lightning de Tampa Bay ne chôme pas

Les futurs joueurs autonomes avec compensation Anthony Cirelli et Mikhail Sergachev recevront des offres du Lightning de Tampa Bay cette semaine.

Selon le site sportif The Athletic, le directeur général Julien BriseBois aurait fait savoir à ses deux joueurs qu’il voulait les garder dans sa formation et que les négociations concernant leur nouveau contrat s’amorceront dans les sept prochains jours.

Les deux jeunes athlètes ont conclu leur première entente dans la Ligue nationale en 2019-2020. Ils devraient avoir droit à une bonne augmentation de salaire. Leur rémunération avait un impact de moins de 1 million $ sur la masse salariale des «Bolts».

Selon le site internet capfriendly.com, il reste seulement 5,3 millions $ disponibles pour BriseBois. En plus de Cirelli et de Sergachev, il y a trois autres joueurs qui deviendront joueurs autonomes avec compensation vendredi. Cinq patineurs deviendront libres comme l’air, également.

Cette saison, Cirelli a amassé 16 buts et 28 mentions d’aide pour 44 points en 68 parties. Le joueur de centre a aussi ajouté trois réussites et six aides pour neuf points en 25 parties éliminatoires.

De son côté, Sergachev a disputé sa meilleure campagne en carrière avec 10 buts et 24 mentions d’aide pour 34 points en 70 duels de saison régulière. Le premier choix (neuvième au total) du Canadien de Montréal a connu d’excellentes séries avec trois filets et sept aides pour 10 points, en 25 matchs également.