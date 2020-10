Les patrons de l’industrie de la construction demandent à partir d’aujourd’hui aux travailleurs de porter leur masque en tout temps quand ils croisent quelqu’un sur le chantier, a appris Le Journal.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

« Le masque devra être plus utilisé sur les chantiers de construction. À partir d’aujourd’hui, on va demander aux travailleurs à moins de deux mètres de porter des équipements de protection. On n’attendra pas les 15 minutes de la Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST)», a indiqué au Journal le PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ), Éric Côté.

À partir de lundi, la CEGQ encourage ses membres d’augmenter d’un cran les mesures de sécurité à la grandeur du Québec pour éviter que des travailleurs tombent au combat avec l’arrivée de la deuxième vague.

«On ne veut pas que la deuxième vague arrive sur les chantiers de construction québécois. On va plus loin que les règles de la CNESST pour prévenir d’éventuelles éclosions», a poursuivi Éric Côté, qui dirige la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ).

15 minutes

Ces dernières semaines, les ouvriers qui circulaient sur les chantiers devaient porter le masque quand ils restaient plus de 15 minutes près d’un autre travailleur, mais on leur conseille dorénavant de le porter dès qu’ils sont près d'un de leur collègue.

«Dans les magasins, on porte des masques. Alors on va leur demander de porter plus le masque. C’est important. On doit faire ça maintenant», a conclu son PDG Éric Côté.

Rappelons que les chantiers de construction du Québec ont dû fermer de la mi-mars au 11 mai dernier lors de la première vague, ce qui avait saigné l’industrie de centaines de millions de dollars.