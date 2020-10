Les intervenantes en petite enfance acceptent l'entente de principe

Les intervenantes en petite enfance évoluant en milieu familial ont officiellement entériné lundi à 82,4 % l'entente de principe conclu avec le gouvernement le 27 septembre dernier.

Les membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ-CSQ) réclamaient un important rattrapage salarial devant leur rapporter l'équivalent de 16,75 $ de l'heure, contre 12,83 $ actuellement.

Le gouvernement et les intervenantes se sont finalement entendus, après une série de grèves tournantes et une semaine de grève illimitée, pour un rattrapage temporaire à 13,11 $ de l'heure pour l'année 2019-2020. Un comité est aussi chargé d'évaluer et de recommander quelle sera finalement la rémunération des travailleuses en milieu familial.

«Dans un contexte de recrudescence de la COVID-19, nous souhaitions trouver rapidement un compromis avec le ministère. Cette entente n'est qu'un premier pas vers une véritable reconnaissance des milieux familiaux au Québec», a souligné par communiqué la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon, rappelant ainsi que ses membres demeureront mobilisées.

«Le ministère doit entreprendre les travaux qui s'amorceront sous peu avec sérieux et avec la ferme intention de régler les problèmes que nous avons soulevés au sujet de la rémunération», a-t-elle ajouté.