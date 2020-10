Les Texans montrent la porte à leur entraîneur et directeur général

Le propriétaire des Texans de Houston, Cal McNair, a renvoyé le directeur général et entraîneur-chef Bill O’Brien, lundi.

La nouvelle a d’abord été rapportée par le réseau NFL Network et a ensuite été confirmée par l’équipe.

L’homme de 50 ans occupait le poste de pilote depuis la campagne 2014 et était le DG de l’équipe texane depuis cette saison.

Les Texans connaissent un horrible départ cette année, eux qui n’ont pas savouré la victoire en quatre matchs.

«Tout ce que je peux contrôler, c’est ce que je peux contrôler et je dois faire un meilleur boulot avec cette équipe. C’est évident et nous allons travailler plus fort, avait dit O’Brien au réseau ESPN, lundi, quelques heures avant son congédiement.

«Je veux sincèrement remercier Bill O’Brien et sa famille pour l’impact qu’ils sont eu sur notre organisation, a dit McNair dans un communiqué. Le leadership de Bill a permis de faire avancer cette organisation, puisqu’il a remporté quatre titres de section, 52 victoires et plusieurs participations aux éliminatoires pendant son séjour. [...] Je lui ai parlé un peu plus tôt dans la journée et je lui ai dit que nous allions prendre une autre direction.»

C’est Romeo Crennel qui assurera l’intérim comme entraîneur-chef jusqu’à la fin de la présente campagne. Les Texans affronteront les Jaguars de Jacksonville (1-3) dimanche prochain.

Pour revenir à O’Brien, c’était la première fois qu’il était l’instructeur-chef d’une équipe de la NFL, lui qui avait notamment occupé ces fonctions avec l’Université Penn State en 2012 et 2013. Précédemment, il avait assumé diverses fonctions sous Bill Belichick chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, soit de 2007 à 2011.