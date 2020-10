Pire que Trump?

Vous aimez Donald Trump comme président ? Vous adoreriez Mike Pence !

Pence est plus à droite que Trump sur tous les sujets. Contrairement à Trump, Pence est un fondamentaliste religieux dont les positions ne se distinguent pas beaucoup de celles des pires ayatollahs.

Le 25e amendement de la constitution américaine prévoit qu’en cas d’incapacité ou de mort de Trump, c’est Pence qui le remplacerait à la présidence. C’est probablement lui qui remplacerait Trump comme candidat républicain si ce dernier ne pouvait plus se présenter. Même si les médecins donnent aujourd’hui congé de l’hôpital à Trump, ce dernier n’est pas encore sorti du bois, selon plusieurs spécialistes médicaux.

Anti-scientifique

Né catholique, puis converti aux pires formes d’un évangélisme débile, Pence annonce sans gêne des positions complètement anti-scientifiques, mais conformes à sa foi.

Ainsi, selon lui, les condoms ne doivent pas être utilisés parce qu’ils sont presque inutiles contre les MTS. Les changements climatiques sont des mythes.

Les divagations de Pence s’étendent à tous les domaines. Par exemple, selon lui, les femmes ne devraient pas entrer dans l’armée. Elles ne pourraient pas non plus travailler et éduquer convenablement leurs enfants en même temps.

Pence nous apprend aussi que le tabac n’est pas très bon, mais qu’il ne cause pas le cancer, puisque seulement 10 % des fumeurs décéderaient du cancer du poumon.

Il est, bien entendu, contre l’avortement, contre les plafonds de dépenses électorales et contre les politiques d’assurance maladie. Mais il est en faveur des réductions d’impôt pour les riches et veut limiter au strict minimum les dépenses gouvernementales. Il souhaite aussi que la citoyenneté américaine ne soit plus transmise par la naissance aux États-Unis.

Pence n’est pas complètement buté. Sa foi connaît des moments de faiblesse. Ainsi, après avoir longtemps résisté à un programme d’échange de seringues pour les drogués de l’État dont il était gouverneur (l’Indiana), il a fini par accepter sa mise en place. Résultat : les taux d’infection au sida ont considérablement chuté. Pence n’a pas non plus montré de penchants pour la dictature.

Dérives

Les positions de Pence soulignent combien les dérives d’extrême droite du Parti républicain ne tiennent pas qu’à Donald Trump, mais aussi à l’alliance monstrueuse entre les intérêts de certains multimilliardaires, comme les frères Koch, et des fondamentalistes religieux.

Ces deux sujets sont tabous aux États-Unis. La liberté religieuse extrême dont est affligé le pays fait monter au créneau la gauche comme la droite dès que les religions sont critiquées. La liberté de la pratique religieuse s’est transformée en une quasi-interdiction de critiquer les religions.

La réussite individuelle, bien que réelle pour beaucoup, s’est mutée en un éloge malsain de la liberté d’entreprise sans entrave. Pour plusieurs, le gouvernement américain, plutôt que de garantir à tous les mêmes droits de réussite, est perçu comme un obstacle au succès individuel.

Ces idées simplistes gagnent du terrain chez nous.