Plus de 100 000$ par employé dans les grandes villes du Québec

104 533 $. Voilà ce que coûte, en moyenne, chaque employé dans les 10 plus grandes villes de la province, selon les données de 2019. Pour la toute première fois au Québec, on franchit donc la barre des 100 000 $, révèle une nouvelle étude publiée par trois chercheurs de HEC Montréal, qui tient compte à la fois des salaires et des charges sociales.

• À lire aussi: Des hausses salariales bien supérieures à l’inflation

En considérant uniquement le salaire, c’est à Laval que les employés sont les mieux payés au Québec. Pour les avantages sociaux, qui comprennent notamment les régimes de retraite et les assurances, c’est à Longueuil que la facture par employé est la plus salée.

Globalement, les salariés municipaux bénéficient d’une rémunération globale de 23 % plus élevée que celle des travailleurs du secteur privé, selon des données de l’Institut de la statistique.

Voyez quelles sont les villes les plus généreuses avec leurs employés, mais aussi celles qui ont été les plus frugales parmi les municipalités de 25 000 habitants et plus.

Croissances annuelles moyennes du salaire

Dans les municipalités de 25 000 habitants et plus

C’est à Saint-Eustache et à Sainte-Thérèse, sur la Rive-Nord (Montréal), que les hausses de rémunération par salarié ont été les plus élevées de 2014 à 2019. En revanche, c’est à Mascouche et à Pointe-Claire que les progressions ont été les moins prononcées.

Rémunération globale

Dans les municipalités de 25 000 habitants et plus

Les grandes villes du Québec dominent le classement de la rémunération globale par employé. Sauf pour Saint-Jean-sur-Richelieu, avec ses 97 000 habitants, qui se faufile au 9e rang.

Nombre d’employés municipaux

Pour 1000 habitants

Le nombre d’employés par 1000 habitants varie grandement, notamment en fonction de l’ampleur du recours à la sous-traitance. De plus, plusieurs municipalités n’ont pas de policiers à leur emploi puisqu’elles comptent sur la Sûreté du Québec ou une régie intermunicipale.

Rémunération globale selon la taille de la municipalité

Les employés des 10 plus grandes villes du Québec ont coûté en moyenne 104 533 $ en 2019. C’est 21 % de plus que dans les municipalités de 50 000 à 100 000 habitants, et 31 % de plus que dans les municipalités de 25 000 à 50 000 habitants.

Le Centre sur la productivité et la prospérité a développé une série d’indicateurs sur la rémunération et la taille de l’effectif des municipalités de 25 000 habitants et plus. Les données proviennent des rapports financiers municipaux transmis au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Les municipalités sont donc responsables de l’exactitude des informations qui apparaissent dans ces rapports.

Source : Le point sur la rémunération et les effectifs dans les municipalités du Québec, Centre sur la productivité et la prospérité – Fondation Walter J. Somers, HEC Montréal, octobre 2020